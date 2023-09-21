الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صانع محتوى: عدد مستخدمي السوشيال ميديا في مصر تجاوز الـ60%

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف محمد صلاح، صانع محتوى ومحلل سياسي، عن مدي تأثير السوشيال ميديا في حياة الكثير من المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن خلال الفترة الأخيرة، ظهر نوع جديد من الإعلام، وهو ما يطلق عليه الإعلام الرقمي.

وأضاف أن الإعلام الرقمي يعتمد في الأساس على الطفرات التي حدثت في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما نتج عنها من شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن المجتمع المصري يتميز بميزة خطيرة جدًا، وهي أن 60% من تعداد المصريين أقل من 30 سنة، وهو ما يعني أن 60% من الشعب المصري مرتبط بشكل أو بآخر بالسوشيال ميديا، ويتزايد.

وتابع: “ولو رجعنا بالأرقام حول عدد مستخدمين السوشيال ميديا في مصر أو حتى عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، هنلاقي إن الرقم تضاعف بشكل كبير جدًا”.

السوشيال ميديا الحياة اليوم فضائية الحياة الاعلام محمد صلاح

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