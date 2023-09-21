الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يستنكر أكاذيب منظمات حقوقية حول بيان التيار الليبرالي الحر

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

استنكر حزب المصريين الأحرار «الليبرالي المصري»، برئاسة الدكتور عصام خليل، ما نشر عبر بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومنها التايمز الإسرائيلية والهندية، ورويترز مع استمرار أكاذيب منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية" وتداول البيان الصادر عن التيار الليبرالي الحر المزعوم وما يحمل من أكاذيب.

إجراءات قانونية سليمة 

وقال الحزب، إن ما نشر وتداول عن المتهم هشام قاسم – أحد مؤسسي ما يسمى التيار الليبرالي الحر، المحبوس وفقا إجراءات قانونية وقضائية سليمة على خلفية تهمة السب والقذف والتعدي على موظف حكومي أثناء عمله وكلاهما لا يمت بصلة لأي إشكالات سياسية ولكنها إنفاذ القوانين المصرية.

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وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن محاولة تسييس الاتهامات المنسوبة للمدعو هشام قاسم مؤسس التيار الليبرالي الحر "المزعوم" غير مقبولة، ولا سيما بأنه لم يعلن رسميا الدفع باسمه مرشحًا رئاسيًا، مما يعد محاولة فاشلة لصناعة تصنيف التهمة بشكل سياسي على خلاف الواقع، ولا سيما بأن أحد أعضاء ذاك التيار نفسه أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية.

تشويه الصورة المصرية

ويرى حزب المصريين الأحرار، أن ظهور ذلك التجمع الذي يسمى التيار الليبرالي الحر بهذه الصورة المخلقة وذاك التوقيت يضع علامات الاستفهام بأنه يحمل غرض تشويه الصورة المصرية أو صنع للطعن في سلامة الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وإذ يُهيب حزب المصريين الأحرار إحدى ركائز الليبرالية في مصر بكافة وسائل الإعلام المختلفة عالميا وداخليا والمنظمات الحقوقية الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية وعدم الانسياق خلف شائعات مغرضة أو المشاركة في جريمة تشويه مقصودة.

المصريين الأحرار عصام خليل التايمز الإسرائيلية هيومن رايتس التيار الليبرالي

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