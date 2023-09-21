الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 26 ألف قطعة حلويات مولد منتهية الصلاحية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شنت هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية،  حمله مكبرة لضبط السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة  لتضرب بيد من حديد على كل من يتسول له نفسة الإتجار بصحة البشر على مستوى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1750 كيلو أغذية ومنتجات منتهية الصلاحية و26 ألف قطعة حلويات مولد مشتبة في عدم  صلاحيتها.

جاء ذلك في إطار الحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بناءً علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة علي الاسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي ، وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

ضبط 850 كيلو جرام عصائر واطعم غذائية وجنزبيل منتهي الصلاحية

كما أسفرت الحملة عن ضبط “600 كيلو جرام سجق وبروتين صويا مجهول المصدر ويظهر عليه علامات الفساد و850 كيلو جرام عصائر واطعم غذائية وجنزبيل منتهي  الصلاحية و300 كيلو جرام شمر به سوس وحشرات حية مما يجعلة غير صالح للاستهلاك الادمي ، و26 ألف قطعة حلويات مولد مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الادمي”.

حيث تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال  تلك الأماكن التى تبيعها.

هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية السلع المنتهية الصلاحية مشتبة في عدم صلاحيتها الرقابة الإدارية الرقابة على الأسواق محافظ الغربية

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