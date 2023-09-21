الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

15 إنذار سلامة وصحة مهنية وإعدام 50 كليو مواد غذائية "فاسدة" بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح، عن تنظيم حملة للمرور على عدد من المطاعم والمحال التجارية برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق والحماية المدنية، وغيرها من الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

 تحرير ٤ محاضر و١٥ إنذار سلامة وصحة مهنية بمطروح

وأوضح أن أسفرت الحملة عن  تحرير ٤ محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية، و١٥ إنذار سلامة وصحة مهنية وعدم التأمين على بعض العاملين وعدم الاحتفاظ بعقود العمل وتراخيص مزاولة النشاط ودفاتر الحضور والانصراف للعاملين بالمنشأة، بالإضافة إلى إعدام كمية ٥١.٥ كليوجرام مواد غذائية متنوعه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و١٠ لتر زيت طعام مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 تكثيف جهود المراقبة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية 

وأشار إلى أن يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار وتكثيف جهود المراقبة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين واستمرارا لجهود محافظة مطروح في التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحلات التجارية والغذائية، خاصة مع الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده مطروح حاليا، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

كانت قد ترأست المهندسة هند محمود، مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارات الرقابة وتموين مطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية ومدى توافر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين. 

وأوضحت أنه أثناء الحملة تم ضبط سيارة محمل عليها تنك به كمية من السولار (1000 لتر) تم تجميعها بغرض الاتجار بالسوق السوداء والاستخدام في غير الغرض المخصص له.

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مطروح محافظ مطروح ادارة السياحة والمصايف محاضر نظافة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى

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