رشوان: وزارة العدل منوط بها إدارة مرفق القضاء ولا علاقة لها بالقضاة

سلط الكاتب الصحفي ضياء رشوان، الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير العدل المستشار عمر مروان، للاطلاع على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصةً ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني، إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلاً عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة العدل تسهل عمل القضاة

وأشار رشوان خلال برنامجه "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، إلى أن وزارة العدل منوط بها إدارة مرفق القضاء أي المحاكم والحفاظ على الأوراق والوثائق وتسهيل عمل القضاة.

وتابع: "الحكم والنظر في القضايا مالوش دعوة بوزارة العدل، ولكن هم هيئة مستقلة تماما عن الوزارة".

ولفت رشوان إلى أن الرئيس السيسي، وجه بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.