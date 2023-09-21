الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تسعى الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن بعد الأزمة العالمية؟

المواطن
المواطن

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن بعد الأزمة العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الدولة تدخلت بشبكات  الحماية الاجتماعية للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن حزم البرامج الاجتماعية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية ساهمت في دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، لأن التحديات الاقتصادية تواجه كافة دول العالم.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية الأخيرة قيمتها 60 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة وهذه الأموال موجهة للمواطنين بشكل مباشر.

الحماية الاجتماعية هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار الأزمة العالمية

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