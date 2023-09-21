الشوط الأول.. بيراميدز يكتفى بهدف وحيد فى شباك الزمالك

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

سجل عبد الله السعيد هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة 24 من ركلة حرة مباشرة.

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سيطرة من بيراميدز في الشوط الأول

وكان بيراميدز قد بدأ المباراة بقوة من أجل التقدم، وسدد مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز مرت بجوار القائم الأيسر.

فرصة أخرى لصالح بيراميدز في الدقيقة 6 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة حرة من الطرف الأيمن شتتها الدفاع لتصل إلى مايلي الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 15 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس ناصر منسي الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

فرصة أخرى ضائعة من جانب بيراميدز بعد مرور رائع من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على محمد أشرف روقا ومن ثم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وأهدر الكرتي فرصة هدف بعد تمريرة رائعة من مصطفى فتحي ثم تحرك رائع من المغربي ليسدد كرة مرت أعلى العارضة.

منح عبد الله السعيد التقدم لصالح بيراميدز على الزمالك في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 24 من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع على يمين الحارس محمد صبحي.

في الدقيقة 29، محاولة أخرى لصالح بيراميدز يعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق وليد الكارتي على رأس أحمد فتحي الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 36 تصويبة قوية من حمزة المثلوثي من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك لكن تصدى لها حارس المرمى بثبات.

بيراميدز أهدر فرصة أخرى في الدقيقة 37 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة حرة من الطرف الأيسر على رأس وليد الكارتي ليسدد علي جبر كرة قوية بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس أحمد سامي ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.