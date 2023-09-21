عبدالله السعيد يمنح بيراميدز التقدم على الزمالك فى الدورى

منح عبدالله السعيد التقدم لصالح بيراميدز على الزمالك في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز موسم 2023-2024.

جاء الهدف في الدقيقة 24 من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع على يمين الحارس محمد صبحي.

وكان بيراميدز قد بدأ المباراة بقوة من أجل التقدم.

وسدد مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز مرت بجوار القائم الأيسر.

فرصة أخرى لصالح بيراميدز في الدقيقة 6 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة حرة من الطرف الأيمن شتتها الدفاع لتصل إلى مايلي الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 15 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس ناصر منسي الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

فرصة أخرى ضائعة من جانب بيراميدز بعد مرور رائع من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على محمد أشرف روقا ومن ثم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وأهدر الكرتي فرصة هدف بعد تمريرة رائعة من مصطفى فتحي ثم تحرك رائع من المغربي ليسدد كرة مرت أعلى العارضة.

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تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة بيراميدز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود علاء- مصطفى الزنارى- حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي- عمر جابر

خط الهجوم: أحمد عبدالرحيم" إيشو"- ناصر منسي- سيد عبدالله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز كل من عبدالرحمن نفاد ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.