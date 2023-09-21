فارس العسكرية المصرية.. فيلمًا تسجيليًا عن المشير طنطاوي

استعرض برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، فيلمًا تسجيليًا قصير بعنوان "فارس العسكرية المصرية" إنتاج الشئون المعنوية، وذلك لإحياء الذكرى الثانية لوفاته.

واستعرض الفيلم "فارس العسكرية المصرية"، محطات في حياته العسكرية، والتي خاض فيها معارك كثيرة أبرزها "حرب أكتوبر".

محطات في حياة “طنطاوي”

واتسم المشير محمد حسين طنطاوي بحكمة القرار وقوة الإرادة والشجاعة والإقدام والثقة بالنفس والإخلاص لوطنه وعمله.

ووُلد المشير طنطاوى فى 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج فى الكلية الحربية بسلاح مشاة فى الأول من أبريل 1956، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وشارك فى حرب 1967 وحرب الاستنزاف، فكان دومًا رجل الأوقات الصعبة؛ ونجح في أن يسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مصر.