الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فارس العسكرية المصرية.. فيلمًا تسجيليًا عن المشير طنطاوي

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

استعرض برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، فيلمًا تسجيليًا قصير بعنوان "فارس العسكرية المصرية" إنتاج الشئون المعنوية، وذلك لإحياء الذكرى الثانية لوفاته.

واستعرض الفيلم "فارس العسكرية المصرية"، محطات في حياته العسكرية، والتي خاض فيها معارك كثيرة أبرزها "حرب أكتوبر".

محطات في حياة “طنطاوي”

واتسم المشير محمد حسين طنطاوي بحكمة القرار وقوة الإرادة والشجاعة والإقدام والثقة بالنفس والإخلاص لوطنه وعمله.

ووُلد المشير طنطاوى فى 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج فى الكلية الحربية بسلاح مشاة فى الأول من أبريل 1956، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وشارك فى حرب 1967 وحرب الاستنزاف، فكان دومًا رجل الأوقات الصعبة؛ ونجح في أن يسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مصر.

طنطاوى المشير طنطاوي فارس العسكرية المصرية فيلم تسجيلي الشئون المعنوية

مواد متعلقة

فى ذكرى رحيله الثانية.. "بكرى" يكشف سبب رفض المشير طنطاوى نشر مذكراته

الأكثر قراءة

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

بعد زيادة المرتبات والمعاشات.. بكرى يطالب بتقديم هؤلاء للمحاكمة العسكرية

ضبط مدير صفحة لتسهيل سفر الفتيات للخارج وممارسة الأعمال المخلة بالإسكندرية

جريمة داخل “كافيه” بعابدين.. مشهد أكشن وسكين ملطخ بالدماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟