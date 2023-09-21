الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 5 متهمين بالاتجار في المخدرات ببدر والشروق

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 5 أشخاص من بينهم سائقين وكهربائي ولهم معلومات جنائية بحوزتهم مواد مخدرة، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزته (2500 قرص مخدر – كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالي).

كما ضبطت سائقين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,900 كيلو جرام - مبلغ مالي).

وتم ضبط (عامل، كهربائي) بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام -3 هواتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الشروق وبدر حبس 5 أشخاص سائقين كهربائي مواد مخدرة

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