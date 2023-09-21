الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفارة الصين في برلين: إذا استبعدت ألمانيا شركاتنا سيكون انتهاكا للمنافسة العادلة

الصين والمانيا
الصين والمانيا

أعلنت السفارة الصينية في برلين، اليوم الخميس، أنه إذا استبعدت ألمانيا الشركات الصينية بشكل غير مبرر فإن هذا سيكون انتهاكا للمنافسة العادلة، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

وكانت قد تراجعت الاستثمارات الألمانية المباشرة في الصين في النصف الأول من العام وإن ظلت قريبة من أعلى مستوى قياسي لها في عام 2022 وتتزايد كحصة من إجمالي استثمارات البلاد في الخارج، وفقا لبيانات رسمية حللها معهد آي دبليو. 

وقالت IW في تحليل، إن الاستثمار في الصين انخفض إلى 10.31 مليار يورو (11.02 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023 من 12 مليار يورو في النصف الأول من العام الماضي.

ومع ذلك، فإن ذلك لا يزال ضعف المبلغ الذي تم استثماره في عام 2019، وهو 5.5 مليار يورو، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، كما كان ذلك أكثر من ضعف المبلغ المستثمر في المتوسط البالغ 4 مليارات يورو في النصف الأول من العام مقارنة بالعقد السابق.

وتسلط البيانات الضوء على المخاوف من أن الشركات الألمانية تواصل الاستثمار بكثافة في الصين على الرغم من مناشدات الحكومة للشركات للحد من تعرضها والتخفيض الحاد في ضمانات الاستثمار للبلاد.

تدفقات الاستثمار المباشر 

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وانخفض إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر الألماني بشكل أكثر حدة إلى 63 مليار يورو من 104 مليار يورو العام الماضي، حيث يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود.

ونتيجة لذلك، ارتفع الاستثمار في الصين كحصة من إجمالي استثمارات ألمانيا فعليًا إلى 16.4% في النصف الأول من 11.6% في العام الماضي و5.1% في عام 2019، حسبما ذكرت IW.

وقال يورجن ماتيس، المحلل في آي دبليو، إن “الاتجاه نحو الصين لم يتغير في الغالب هذا العام أيضًا”، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد الألماني يستثمر بشكل عام بشكل أقل بكثير في الخارج، إلا أن الاستثمارات المباشرة الجديدة في الصين تظل مرتفعة تقريبًا كما كانت من قبل."

وأشار ماتيس إلى أن معظم الاستثمارات في الصين تم تمويلها من خلال الأرباح المعاد استثمارها.

وحثت الحكومة الألمانية في الأشهر الأخيرة الشركات على تقليل اعتمادها الاستراتيجي على الصين نظرا لوجهة نظرها بأن القوة العظمى الصاعدة في آسيا تشكل تهديدا متزايدا للأمن العالمي.

ورغم وجود دلائل مبكرة على أن الشركات الألمانية بدأت في إعادة النظر في استراتيجيتها تجاه الصين، لأسباب ليس أقلها التباطؤ الاقتصادي هناك والقوانين الأمنية الجديدة، فإن البيانات لا تزال غير واضحة.

يقول بعض الخبراء الصينيين إن ذلك يرجع جزئيًا إلى الاختلاف بين حفنة من الشركات الكبرى مثل فولكس فاجن (VOWG_p.DE) وشركة باسف (BASFn.DE) التي تضاعف رهانها على البلاد، والبقية التي أصبحت أكثر حذرًا وحذرًا. وتتطلع إلى التنويع، بما في ذلك في أماكن أخرى في آسيا.

وأشار ماتيس إلى أن الاستثمارات في بقية دول آسيا كنسبة من إجمالي الاستثمارات الألمانية آخذة في الارتفاع أيضًا، لافتا الى انه من الجدير بالملاحظة أن ما يقرب من ربع تدفقات الاستثمار المباشر الألماني توجهت مؤخرا إلى آسيا".

السفارة الصينية في برلين استبعدت المانيا الشركات الصينية مبرر انتهاكا للمنافسة العادلة

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