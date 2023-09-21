افتتاح بسيط لبطولة إفريقيا لتنس الطاولة البارالمبي

أقيم، مساء الخميس، حفل افتتاح البطولة الإفريقية البارالمبية لتنس الطاولة والمقامة على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر خلال الفترة من 21 - 23 سبتمبر الجاري، والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.

حضر حفل الافتتاح د.محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأندرو موديبو نائب رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاولة، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة.

وأكد موديبو في كلمته على أن جميع اللاعبين سعداء بالتواجد في مصر، نظرًا للمرافق والخدمات التي تتمتع بها صالة حسن مصطفى ونظرا لتواجد فندق الإقامة قريبا من صالة المباريات وهو ما يسهل على الجميع.

ورحب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري في بداية كلمته بالمنتخبات المشاركة، مؤكدًا ريادة مصر في تنظيم البطولات، وشكر وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير أشرف صبحي على تقديمها كافة الدعم لنجاح البطولة، وأن تنس الطاولة المصرية تعيش فترة رائعة خاصة بعد حصول منتخب مصر على بطولة إفريقيا الأخيرة والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

تشارك 8 دول في منافسات البطولة القارية وهم: الجزائر و نيجيريا و تونس و الكاميرون و كينيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من: إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، حسام حسني، عبدالرحمن عبدالوهاب.

فيما جاءت قائمة السيدات بمشاركة كلا من "علا محمود، فاطمة محرم، فوزية غمري، لمياء محمد شحاته، منى الشبراوي، فايزة محمود، سماح عبدالعزيز، هاجر الدسوقي، هناء أحمد إبراهيم، أنعام محمد رضوان".