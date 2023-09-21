الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" ترصد تاريخ العلاقات بين بريطانيا وفرنسا

جريدة الدستور

كشف إيلي حاتم، باحث في العلاقات الدولية، تاريخ العلاقات الثنائية بين بريطانيا وفرنسا وأبرز المحطات المشتركة بينهما.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "عبر التاريخ هناك شعب واحد وهو الشعب الفرنسي والشعب البريطاني، ولكن مرت هذه العلاقة بالكثير من الحروب والمشكلات".

حرب الـ100 عام 

وأضاف: "أهم صراع تشكَّل بينهما كان بين "الكاثوليك"، و"البروتستانت"، إذ حدثت مجازر بين الفريقين، علاوة على حرب الـ مائة عام.

وتابع: "وفي التاريخ المعاصر، هناك صراع ولازال نعيشه بين العالم الكاثوليكي والعالم الأنجلوسكسوني، ولكن فرنسا تخلت عن هويتها المسيحية الكاثوليكية وأصبحت علمانية، ورغم ذلك إلا أن الصراع مازال موجودًا".

وواصل: "حدث برودة في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا بعد خروجها من "الاتحاد الأوروبي"، موضحًا أن فرنسا شعرت بنوع من التدخل البريطاني والأنجلوسكسوني، وضرب مصالحها في إفريقيا والتي كان آخرها التدخل في "النيجر".

القاهرة الإخبارية فرنسا بريطانيا العلاقة بين فرنسا وإنجلترا بريطانيا وفرنسا

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الملك تشارلز الثالث يدعو لإعادة تقوية صداقة بريطانيا وفرنسا

الأكثر قراءة

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

وفقًَا لقرارات الحكومة.. موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

طعنات نافذة في الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جاره في الأميرية

البنك المركزى يتصدر محركات البحث: لماذا توقع الخبراء تثبيت أسعار الفائدة؟

نيمار فى الهجوم.. تشكيل مفاجئ للزمالك أمام بيراميدز فى الدورى

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟