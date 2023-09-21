"القاهرة الإخبارية" ترصد تاريخ العلاقات بين بريطانيا وفرنسا

كشف إيلي حاتم، باحث في العلاقات الدولية، تاريخ العلاقات الثنائية بين بريطانيا وفرنسا وأبرز المحطات المشتركة بينهما.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "عبر التاريخ هناك شعب واحد وهو الشعب الفرنسي والشعب البريطاني، ولكن مرت هذه العلاقة بالكثير من الحروب والمشكلات".

حرب الـ100 عام

وأضاف: "أهم صراع تشكَّل بينهما كان بين "الكاثوليك"، و"البروتستانت"، إذ حدثت مجازر بين الفريقين، علاوة على حرب الـ مائة عام.

وتابع: "وفي التاريخ المعاصر، هناك صراع ولازال نعيشه بين العالم الكاثوليكي والعالم الأنجلوسكسوني، ولكن فرنسا تخلت عن هويتها المسيحية الكاثوليكية وأصبحت علمانية، ورغم ذلك إلا أن الصراع مازال موجودًا".

وواصل: "حدث برودة في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا بعد خروجها من "الاتحاد الأوروبي"، موضحًا أن فرنسا شعرت بنوع من التدخل البريطاني والأنجلوسكسوني، وضرب مصالحها في إفريقيا والتي كان آخرها التدخل في "النيجر".