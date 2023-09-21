الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم "منال رستم" أول مصرية تصعد قمة جبال إيفرست

منال رستم
منال رستم

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بمكتبه البطلة منال رستم أول فتاة مصرية سكندرية تصعد  قمة جبال ايڤرست "أعلى جبال العالم" بارتفاع نحو 9 آلاف متر، وذلك في إطار حرص المحافظ على تكريم النماذج السكندرية المضيئة تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بدعم أبطالنا المتميزين فى جميع المجالات.

محافظ إسكندرية يشيد بمنال رستم

وأشاد محافظ الإسكندرية؛ بما قامت به العداءة منال رستم من عمل بطولي، وما يسبقه من تدريب شاق واستعدادات لإنجاح المهمة، لتصبح أول فتاة مصرية سكندرية تصل إلى أعلى قمة في العالم، مثمناً رفعها علم مصر وترديد عبارة "تحيا مصر".

الفتيات المصريات قادرات علي قهر الصعاب 

ولفت الشريف إلى أن الفتيات المصريات قادرات على قهر أصعب الظروف، وتحقيق النجاح وسط المشاق البالغة بعزيمتهن وإصرارهن، مشيراً إلى أن الرياضة تمثل إحدى القوى الناعمة التي ينبغي عليها الاستثمار فيها، لما يمكنها من ترويج لمصر في العديد من المحافل.

من جانبها أعربت رستم عن سعادتها باستقبال محافظ الاسكندرية اليوم، لتكريمها مقدمة الشكر له على حفاوت الاستقبال.

وأوضحت رستم أن "الطريق لم يكن سهلاً، فالفكرة استغرقت سنوات لتنفيذها، وممارسة ألعاب القوى والجري وغيرها من الألعاب، بجانب خوض العديد من الماراثونات العالمية.

منال رستم صعد إلي قمم العديد من الجبال

وأضافت أن الصعود إلى إيفرست سبقه صعود العديد من قمم الجبال، في إفريقيا وأوروبا، ومن بينها قمة جبل كيليمانجارو في تنزانيا، التي تعد أعلى قمة جبلية في قارة إفريقيا، ويقدر ارتفاعها بـ5 آلاف و895 متراً، وصعدت قمة جبل كينيا، ثاني أعلى قمة جبلية في العالم، وقمة جبل "إلبروس" في روسيا.

وقالت رستم إنه على الرغم من تخرجها من كلية الصيدلة والعمل صيدلانية قررت تركيز كل اهتمامها على رياضة التسلق، مشيرة إلى أن بداية الحلم بصعود قمة جبل إيفرست بدأت من صعود جبل سانت كاترين في جنوب سيناء.

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