شح الإمدادات.. مورجان ستانلي يرفع توقعاته لسعر خام برنت

رفع بنك مورجان ستانلي، توقعاته لسعر خام برنت، قائلا إن السوق قد تظل تشهد شحا في الإمدادات لعدة شهور خاصة بعد خفض الإنتاج السعودي الروسي، غير أنه قال إن الأسعار التي تتجاوز 100 دولارا للبرميل تبدو مبالغا فيها.

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع إلى 95 دولارا للبرميل من 82.5 دولار.

ورفع توقعاته أيضا ليزيد سعر البرميل 12.5 دولار عند 92.5 دولار في الربع الأول من 2024، وعشرة دولارات ليصل إلى 90 دولارا في الربع الثاني، و7.5 دولار ليبلغ 87.5 دولار في الربع الثالث، وخمسة دولارات ليصبح 85 دولارا في الربع الرابع.

خام برنت

وجرى تداول خام برنت، خام القياس العالمي، عند نحو 93 دولارا للبرميل، الخميس.

ووصلت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها خلال عشرة أشهر، مدفوعة بخفض الإنتاج من السعودية وروسيا.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ، الأربعاء: في ضوء هذا الخفض، تشير العوامل الأساسية بوضوح إلى شح على مدى أطول والأسعار تحظى بدعم جيد، وأضاف أن الأسعار مدعومة على نحو جيد في المستويات الحالية طالما ظلت السوق في عجز.

وقال بنك جولدمان ساكس، الأربعاء، إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد تثبت أسعار خام برنت فيما بين 80 دولارا و105 دولارات للبرميل في 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على النفط واستمرار خفض الإمدادات.

وكشفت تقارير دولية، عن توقف أسهم الأسواق الناشئة سلسلة مكاسبها التي حققتها خلال الأسبوعين الماضيين، ليسجل مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM تراجعًا بنسبة 1.20%، حيث أثارت البيانات الاقتصادية في الصين الشكوك حول مسار النمو الأقتصادي في البلاد مع صعود غالبية البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجلت مؤشرات الأسهم المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM خسائر خلال جميع جلسات تداول الأسبوع، مع تركيز أكبر الخسائر خلال جلسات منتصف الأسبوع. ففي يوم الثلاثاء، انخفض المؤشر بنسبة 0.47% إثر ردة فعل المتداولين على ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين، والتي استمرت في إظهار تراجع معدل الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب احتمالية حدوث ركود اقتصادي.