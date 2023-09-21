الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تتوجه للولايات المتحدة للمشاركة فى أسبوع نيويورك للمناخ

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فعاليات الدورة ال١٥ من أسبوع نيويورك للمناخ، والذى يعقد فى الفترة من ١٧ إلى ٢٤ سبتمبر الجارى، تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"، وهو يُعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية، وتجديد الدعوة إلى زيادة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والشركات والمنظمات المختلفة، لدفع جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي.

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد فى عدد من الجلسات الوزارية، ومنها الجلسة الخاصة برئيس مؤتمر المناخ القادم COP28 للتنسيق بين المجموعات الوزارية المشكلة لتيسير المفاوضات في عدد من القضايا الملحة، بهدف توفير المشاركة السياسية المبكرة في جدول أعمال المفاوضات لـ COP28، والتي ستعزز التوصل إلى نتائج قوية في مؤتمر الأطراف القادم، حيث ستشارك وزيرة البيئة المصرية بصفتها الرئيس المشارك مع وزير البيئة الكندي في قيادة مجموعة مفاوضات تمويل المناخ وتسيير آليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28.

كما ستشارك وزيرة البيئة في المشاورات الوزارية بشأن التمويل وترتيبات الاستجابة للخسائر والأضرار، للبناء على أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، وهي اعلان صندوق الخسائر والأضرار، وستحظى المشاورات الوزارية بمشاركة سياسية لتعزيز التنسيق واتخاذ القرار، ويترأس هذا الاجتماع سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

مناقشة مبادرة الأمن الغذائي التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27

وتشارك وزيرة البيئة أيضا في الاجتماع الخاص بمناقشة مبادرة الأمن الغذائي التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وذلك مع وزيرة البيئة الإماراتية مريم المهيري؛ لبحث آليات تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتنفيذ المبادرة، حيث تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، والتى تعمل كمسرّع لتحويل النظم الغذائية والزراعية إلى نظم مستدامة يستفيد منها الأشخاص والمناخ والبيئة.

اختيار وزيرة البيئة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ بـCOP 28

وزارة البيئة تنفذ حملة لتنظيف 5 شواطئ في الإسكندرية

وستعقد ياسمين فؤاد أيضا خلال مشاركتها في أسبوع نيويورك للمناخ، عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى والمؤسسات الدولية، ومنها الاجتماع الثنائي مع وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولو؛ للتنسيق حول آليات تنفيذ مهمة تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ القادم COP28، وتنسيق جدول الأعمال وصولا إلى ديسمبر القادم موعد انعقاد المؤتمر.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الولايات المتحدة الامريكية أسبوع نيويورك للمناخ COP27 مؤتمر المناخ

مواد متعلقة

محافظ جنوب سيناء يوجه الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية

خلال شهر.. "البيئة العالمي": التغيرات المناخية تسببت في تدمير مناطق بعدة دول

الأكثر قراءة

الأهلى يهزم إجنايت الأمريكى ويقترب من نهائى بطولة العالم لكرة السلة

"المصرى الديمقراطى" يوافق على ترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية

في ذكرى ميلاد الفنان مرسي خليل.. حقيقة عدم رؤيته للكعبة

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023.. متى نبدأ تغيير الساعة؟

مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلق أعماله مؤقتًا لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

محافظ بورسعيد يتابع أعمال المرحلة الثانية من مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟