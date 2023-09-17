الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة البيئة تنفذ حملة لتنظيف 5 شواطئ في الإسكندرية

حملة لتنظيف 5 شواطئ
حملة لتنظيف 5 شواطئ في الإسكندرية

نفذ الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية حملة موسعة لتنظيف شواطئ السرايا ورأس التين والأنفوشى والمكس والدخيلة من المخلفات البحرية بمشاركة ١٢٠ متطوعا من جمعية بانلاستيك وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ الذى يحتفل به العالم فى السادس عشر من سبتمبر من كل عام.

حملات لتنظيف الشواطئ بعدد من المحافظات الأخرى

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المجهودات التي تبذلها محافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية فى مجالات حماية البيئة، ورعايته لجميع الأنشطة والمشروعات البيئية.

وفى توقيت متزامن تم تنفيذ عدد من الفعاليات المشابهة بمدينتى العريش ومطروح لتوسيع النطاق الجغرافى ومضاعفة تأثير الحملات على التوعية الإيجابية للمواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، حيث تتم هذه الفعاليات بالتزامن مع تنفيذ أنشطة مماثلة فى نفس التوقيت فى ١٨٥ دولة حول العالم بمشاركة ٢٥ ألف متطوع.

وتأتى هذه الأنشطة في إطار جهود الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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ويذكر أنه قد تم خلال العامين الماضيين تنظيم ٣٧ حملة لتنظيف الشواطئ بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، وتتنافس هذه الحملة لتسجيلها فى موسوعة جينيس لتنظيف الشواطئ من القمامة البحرية والمخلفات للعام الثالث على التوالى كأطول حملات تنظيف تتم على ساحل البحر المتوسط بأكبر عدد من المتطوعين.

ولاسيما أن الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، شارك على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة البيئة، اليوم الأحد، في اجتماع نقاط الاتصال الخاص باتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ((اتفاقية برشلونة))، بمشاركة 22 دولة تمثل الدول الأعضاء في الاتفاقية، وممثلي المراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية وعدد من المنظمات الدولية؛ منها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني.

وقال أبو سنة، إن الاجتماع يناقش عدد من القرارات البيئية الهامة، في العديد من المجالات كالتنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة للشواطئ المصرية على المتوسط، ومنع التلوث البحري من السفن، ودراسة التقارير الفنية المعنية بالحفاظ على بيئة المتوسط وآثار التغيرات المناخية عليها، وكذلك مناقشة وتقييم الإنجازات التي تمت للعامين الماضيين 2022-2023 وإقرار الخطة المعنية بالأنشطة والميزانية المقترحة للعامين 2024- 2025.

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