الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يبحث مع معهد السالزيان دون بوسكو إنشاء فرع له بالمحافظة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، الأب بيدرو، رئيس قطاع معهد السالزيان دون بوسكو، ويوسف نجيدة، رئيس مجموعة نجيدة جروب والوفد المرافق لهما؛ لبحث إنشاء فرع للمعهد بمحافظة الإسماعيلية من أجل خدمة إقليم القناة وسيناء، تنفيذًا لخطة وتوجهات الدولة بتطوير وتشجيع التعليم الفني وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة بما يخدم المشروعات المستقبلية، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وخلال اللقاء، رحب "بشارة" بالوفد وزيارته لمحافظة الإسماعيلية واختياره لها لما تتمتع به من مقومات إنتاجية وزراعية.

محافظ الإسماعيلية يؤكد تقديره لقطاع التعليم الفني

وأكد "بشارة" تقديره لقطاع التعليم وخاصة التعليم الفني، فهو عماد التنمية والتقدم الاقتصادي للدولة وذلك وفقًا لخطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ من أجل تأهيل الشباب وإمداد السوق بخريجين متخصصين في المجالات الفنية.

وحرص "بشارة" على ضرورة الاهتمام بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذا إلي جانب دراسة إنشاء فرع للمعهد منوط بأساليب الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا الري الحديث واستخدام الذكاء الاصطناعي في الري، خاصة أن محافظة الإسماعيلية تتميز بالمحاصيل الزراعية والخضروات ذات الجودة العالية، منها المانجو والبرتقال والفراولة.

ومن جهته، وجه رئيس قطاع معهد السالزيان دون بوسكو، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، متمنيًا مزيدًا من التعاون مع محافظة الإسماعيلية في خدمة وتطوير التعليم الفني والورش الإنتاجية.

كما وجه رئيس قطاع معهد السالزيان دون بوسكو الدعوة لشباب الاسماعيلية من المهندسين والفنيين الباحثين عن فرص عمل وذلك لحضور ملتقي التوظيف يوم السبت الموافق ٣٠ من سبتمبر الجاري بمقر المعهد بشبرا بالقاهرة.

ومن الجدير ذكره، أن معهد السالزيان دون بوسكو مدرسة ثانوية فنية إيطالية يعمل على تثقيف الشباب المصريين في المجال التقني والمهني من خلال تقديم العديد من برامج الدراسة التدريبية المبنية على معايير إيطالية عالية الجودة وتؤدي إلى الحصول على دبلوم رسمي معترف به من قبل السلطات الإيطالية والأوروبية والمصرية ويعتمد النظام التعليمي في المعهد على إعداد فنيين وتقنيين مؤهلين على مدار دورة أكاديمية منتظمة مدتها ٥ سنوات (ITI) أو دورة أكاديمية مدتها ٣ سنوات (IPI).

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