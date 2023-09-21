الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القديس متى البشير كاتب أول الأناجيل

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بذكرى عيد القدّيس متّى الرسول والإنجيليّ، الذي ولد في كفرناحوم، كان يشغل وظيفة الجابي لما دعاه يسوع لأتباعه، كتب الإنجيل في اللغة الآرامية، ويقول التقليد إنه وعظ في بلاد الشرق.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لا يمكن أن يتوفّرَ عددٌ أكبر أو أقلّ من الأناجيل، في الواقع، وبما أنّه توجد في العالم أربع مناطق وأربعة رياح أساسيّة، وبما أنّ الكنيسة منتشرة في أصقاع الأرض كلّها، وبما أنّ الإنجيل ونسمة الحياة "عمودها وركنها"، فمن الطبيعيّ أن يكون هناك أربعة أعمدة تنفخ روحَ الخلود من كلِّ صوب وتبثّ الحياة في نفوس البشر، إنّ الكلمة، مبدع الكون، الجالسَ على الكروبين، الذي يحفظ كلّ شيء بقوّة كلمته بتجلّيه للبشر، أعطانا إنجيلاً رباعيَّ الصيغة ولكن مجبولاً بروح واحد، فقالَ داود ملتمسًا مجيء الكلمة: "يا جالِسًا على الكَروبينَ، أَشرِقْ"، هذا لأنّ لكلّ واحد من الكروبين أربعة وجوه تعكسُ عمل ابن الله. 

"فالحَيُّ الأَوَّلُ أَشبَهُ بِالأَسَد"، ما يمثّلُ قوّة ابن الله ورِفعته وملوكيّته، "والحَيُّ الثَّاني أَشبَهُ بِالعِجْل"، ما يُظهرُ دورَه كاهنًا مقدِّمًا الذبائح والقرابين، "والحَيُّ الثَّالِثُ لَه وَجهٌ كوَجهِ الإِنْسان"، ما يصوّرُ بوضوح مجيئه البشريّ؛ "والحَيُّ الرَّابعُ أَشبَهُ بِالعُقابِ الطَّائِر"، ما يشيرُ إلى عطيّة الروح المرفرفة فوق الكنيسة. ترتبط إذًا الأناجيل بحسب يوحنّا ولوقا ومتى ومرقس بهؤلاء الأحياء الذين يجلسُ عليهم الرّب يسوع المسيح.

تبرزُ الملامحُ نفسها في كلمة الله. فقد كلّمَ كبارَ الشيوخ قبلَ موسى وفقَ ألوهيّته ومجده؛ وأسندَ وظيفة كهنوتيّة وخدماتيّة للرجال الذين عاشوا وفق الشريعة؛ ومن ثمّ صارَ إنسانًا من أجلنا؛ وفي النهاية، أرسلَ موهبة الرُّوح على الأرض كلّها لنستظلَّ حمى جناحيه، إنّهم إذًا تافهون وجاهلون ومغرورون أولئك الذين يرفضون الشكل الذي يُقدَّم من خلاله الإنجيل، ويُدخلون إمّا عددًا أكثر أو أقلّ لوجوه الإنجيل من الذين تكلّمنا عنهم.

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