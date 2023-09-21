الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي، أولي مبارياته في مشواره الإفريقي للحفاظ على لقبه الذي حققه على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف سان جورج الإثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد 2023/ 2024.

 ومن المتوقع أن يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي، بعض التغييرات على تشكيل الفريق المتوقع لمباراة سان جورج الإثيوبي، حيث سيقوم بإجراء تغييرين إجباريين في تشكيل المارد الأحمر أمام بطل إثيوبيا وهما المغربي رضا سليم والفرنسي أنتوني موديست، حيث يغيب الأول بسبب تعرضه للطرد مع فريقه السابق الجيش الملكي في بطولة الكونفيدرالية، بينما يغيب موديست لقيده في القائمة الإفريقية للفترة الثالثة المستحدثة التي يحق له من خلالها المشاركة بداية من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يشارك الثنائي حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا بالتشكيل الأساسي على حساب رضا سليم وأنتوني موديست، كما يظهر صلاح محسن كأحد الحلول الهجومية مع كهربا في خط الهجوم خلال المباراة الإفريقية.

ومن المتوقع أن يعود مروان عطية للتشكيل الأساسي بعد غيابه في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي في بداية مشوار الأهلي بالدوري بعد جلوسه على دكة البدلاء لصالح أحمد نبيل كوكا.

ويستمر غياب عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة وخالد عبدالفتاح لعدم الجاهزية الفنية رغم مشاركته في معسكر النمسا عقب إصابته بكسر في الترقوة.

واستقر كولر على تشكيل الفريق خاصة في ظل الغيابات أبرزها موديست ورضا سليم

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سان جورج الإثيوبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته دون راحة مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز برباعية نظيفة. 

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة المصري البورسعيدي. 

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب. 

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.

كولر الاهلى سان جورج الإثيوبي كهربا أنتوني موديست رضا سليم

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