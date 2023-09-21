الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي لأفاق العلوم الأساسية والتطبيقية بالغردقة

أرشيفية
أرشيفية

ينطلق بمدينة الغردقة، غدا الجمعة، المؤتمر الدولي السادس للافاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية  (ICNHBAS 2023) خلال الفترة من 22-25 سبتمبر 2023، والذي تنظمه كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر الدولي السادس للافاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية، هو واحد من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة التى تعقد بمدينة الغردقة، لتقديم البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، مشيرا إلى أن رسالة المؤتمر تهدف إلى تعزيز الشراكة بين كلية العلوم جامعة الأزهر (فرع أسيوط) ومختلف الجامعات والمراكز البحثية (كجهات علمية)، والجهات الصناعية والإستثمارية (كجهات تمويل) من داخل مصر وخارجها، لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية في هذه الجهات.  

فعاليات المؤتمر الدولي السادس للأفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية بالغردقة

وأشار عميد كلية العلوم، في بيان له، إلى أن المؤتمر سجل  فى دورته الحالية حتى الآن وقبل شهر من انطلاقة مشاركة أكثر من 200 باحث يمثلون أحدث الاتجاهات البحثية فى مجال العلوم الأساسية والتطبيقية حول العالم، ويقدم المؤتمر من خلال هذه البحوث رؤية تطويرية لدور الكليات والجامعات في تفعيل مسيرة البحث العلمي ليتجاوز العقبات، وعرض التطورات وتقديم الحلول والمقترحات، محتكمين إلى الباحثين وتصوراتهم في تطوير هذه الرؤية وتحليلها وترجمتها إلى واقع ملموس.

وأكد عميد الكلية، أن مؤتمر هذا العام يشهد إضافة محور جديد لأول مرة وهو محور دور العلماء العرب و المسلمين فى العلوم الأساسية، حيث أن عدد كبير من الباحثين الأجانب سيشاركون بالمؤتمر وسيكون من الرائع عرض هذا الدور الهام للعلماء المسلمين فى العلوم الأساسية على شكل أوراق بحثية أو محاضرات تعريفية أثناء المؤتمر، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتخصصة على هامش المؤتمر، تتناول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية وإعادة التدوير وغيرها من الورش بمحاور المؤتمر المختلفة.

وأضاف جاد الكريم أنه يتم السعي من خلال المؤتمر الدولي السادس للافاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية (ICNHBAS 2023)، إلى مراجعة أولويات البحث العلمي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية في مختلف مجالات التنمية بشكل عام وفي الابتكار والمعرفة والبحث العلمي على وجه الخصوص.

الغردقة جامعة الأزهر بأسيوط العلوم الأساسية والتطبيقية المؤتمرات الدولية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030

مواد متعلقة

70 ألف منتفع من "100 يوم صحة" بالمصالح الحكومية فى البحر الأحمر

وفد من ثانى أكبر شركة سفن سياحية فى العالم يزور ميناءى الغردقة وشرم الشيخ

8 أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الغردقة السينمائي

إقبال كثيف على شواطئ الغردقة وارتفاع نسب الإشغال بالفنادق

الأكثر قراءة

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

مالك "العجلة المبروكة" لـ"الدستور": طبيب وراء قصة الحمل

"التأمينات": 32 مليار جنيه تكلفة المنحة الاستثنائية.. وتصرف "شهرين" فى نوفمبر

مصادر لـ"الدستور": زيادة الأجور تطبق أكتوبر المقبل.. ولن تصرف بأثر رجعى

"شوّه نجليه بميّة نار وشرب الباقي".. تفاصيل مثيرة في جريمة حداد منشأة ناصر

محافظ أسيوط يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بمناسبة المولد النبوى الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟