محافظ سوهاج يشهد ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية، للوقوف على نتائج تقييم اللجنة للمشروعات المتقدمة للمسابقة في دورتها الثانية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، ووزارة البيئة، ومحافظة سوهاج.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن فوز 13 مشروعا من إجمالي 28 مشروعا مقدما في جميع فئات المسابقة، حيث فاز عدد 2 مشروع بفئة المشروعات كبيرة الحجم، و 2 مشروع بفئة المشروعات متوسطة الحجم، و3 مشروعات بفئة الشركات الناشئة.

كما فاز 2 مشروع بفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية، و2 مشروع بفئة المشروعات المتعلقة بالمرأة "، وأشار المحافظ إلى إرسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائي وإعلان الفائزين، متمنيا التوفيق لجميع المشروعات .

مبادرة صوتك مسموع

فيما عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع "، وذلك لمتابعة سير العمل، وفحص الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وبرنامج " الواتس آب"، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بحضور محمود عاطف رئيس فريق المبادرة .

ووجه نائب المحافظ خلال الاجتماع بضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية، لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، وأيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة شكاوى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشكاوى الطرق .

وأوضح " القاضي " أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها بسوهاج في أكتوبر 2018 وحتى أغسطس 2023 أكثر من 20080 شكوى، وتم التعامل معها بنسبة حل بلغت 98%، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الاستجابة لشكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، حيث تنوعت الشكاوى ما بين " تعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، وقمامة، والكهرباء، والطرق، وصرف صحي ، وتجميل " بالإضافة إلى تلقي الاقتراحات والأفكار الجديدة.

جدير بالذكر، أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال رقم الواتس آب ( 01150606783)، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي صوتك مسموع )، والبريد الإلكتروني ([email protected]).