الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

"إيسترن كومبانى" تدعم مبادرة "مصر فى عيونا" لعلاج مرضى العيون بقرى الفيوم

جانب من فعاليات التوقيع
جانب من فعاليات التوقيع

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية؛ لدعم مبادرة "مصر في عيونا" لعلاج أمراض العيون ومسببات ضعف الإبصار في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم، يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الشركة الشرقية على أداء مسئولياتها الاجتماعية تجاه غير القادرين عبر التعاون مع المنظمات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كل أوجه الرعاية اللازمة لتحسين مستوى معيشتهم.

وقع اتفاقية التعاون، هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وهنا بيبرس، أمين عام مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية، بموجب التعاون تتكفل الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بتحمل تكلفة تنظيم قوافل طبية بعدد من القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم، وذلك لإجراء الكشف المبكر وتقديم العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للمئات من أهالي هذه القرى من مختلف الشرائح العمرية، من أجل مكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، بما يسهم في تغيير خريطة انتشار أمراض العيون في القرى المستهدفة.

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قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن إدارة الشركة تعتبر أداء المسئولية المجتمعية أمرًا إلزاميًا، ولذا تحرص على التعاون مع العديد من المنظمات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان الوصول للفئات غير القادرة، وتقديم كل الدعم اللازم بما يكفل لهم حياة كريمة، ويحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا للقرى الأكثر احتياجًا، علاوة على أن تصبح الشركة مصدر إلهام لكل الكيانات الاقتصادية الوطنية لأداء مسئولياتها المجتمعية.

من جانبها، قالت الدكتورة چيهان السعداوي، المدير التنفيذي لمؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية، إن إطلاق المؤسسة لمبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة العمى والقضاء على مسببات ضعف الإبصار في قرى محافظات مصر، يهدف لإحداث طفرة في مجال رعاية العيون في مصر من خلال مسح وعلاج والقضاء على مسببات العمى بتنفيذ كافة التدخلات الطبية المطلوبة وتقديمها للمستفيدين غير القادرين بالمجان والوصول بهذه الخدمات إلى أماكن معيشتهم.

وأكدت "السعداوي"، أن بروتوكول التعاون بين مؤسسة ميرفت سلطان والشركة الشرقية "إيسترن كومباني" يدعم انطلاق مؤسسة ميرفت سلطان بخطوات متسارعة في تحقيق أهداف المبادرة في علاج أهالي القري الأشد احتياجًا لتلقي العلاج وإجراء العمليات اللازمة لأمراض العيون مجانًا.

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