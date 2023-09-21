الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدشين مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثانية بالفيوم

بدء مهرجان النباتات
بدء مهرجان النباتات الطبية والعطرية في محافظة الفيوم في دورت

انطلق قبل قليل، بمحافظة الفيوم، مهرجان النباتات الطبية والعطرية تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك في دورته الثانية، بحضور محافظ الوادي الجديد، ونائب بني سويف.

ويشتمل مهرجان النباتات الطبية والعطرية الثاني على الجلسة الافتتاحية، ثم يعقبها عدد من الجلسات الحوارية على مدار يومين، وتهدف الجلسة إلى تعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم، وتوعيتهم بالممارسات الزراعية النظيفة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشتغلين بقطاع النباتات الطبية والعطرية وسبل التغلب عليها.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم ومعاون المحافظ، إن المهرجان  تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، بالشراكة مع محافظة الفيوم والشريك الاسترايجي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات و مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة والصناعة ومنظم المهرجان "كونسبت".

2000 زائر و70 عارضًا

وأضاف الدكتور محمد التوني، أن المهرجان تستضيفه محافظة الفيوم، ويستمر على  مدار يومين، بمشاركة وحضور أكثر من 2000 زائر و70 عارضًا، ويهدف المهرجان هذا العام إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام وتعزيز الميزة التنافسية والقيمة المضافة في مصر وذلك للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية لتحسين المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير.

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال اللجنة التنفيذية الخاصة بتقييم المشروعات الخضراء، المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية، لاختيار أفضل مشروعات في الــ 6 فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تلك المبادرة التي أطلقتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

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مهرجان النباتات الطبية والعطرية محافظة الفيوم وزير الزراعة محافظ الوادي الجديد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي آي زد ”

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تدشين مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثانية بالفيوم

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