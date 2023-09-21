برلماني يكشف أهمية الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع بإنشاء وتشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، يستهدف تدعيم العلاقات المصرية الإفريقية في كافة المجالات لتحقيق مصالح القارة الإفريقية.

تحقيق التنمية المستدامة للقارة

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة هدفه تنظيم كافة الأنشطة التي يتم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التنسيق مع كل من الحلف الدولي والحلف الأفريقي للتعاونيات لتحقيق التنمية المستدامة للقارة الإفريقية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس التعاونيات الأفارقة سيعمل على الدفع بالأنشطة الاقتصادية التعاونية في القارة الأفريقية وزيادة حجم مساهماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المجالات.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى قيام المجلس بتنفيذ برنامج طموح لتنمية القدرات البشرية لأعضاء التعاونيات في القارة خاصة بين الشباب والنساء إضافة إلى رفع مستويات الوعي في الدول الأفريقية بللتحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأفريقية،.

إنشاء تعاونيات في مجالات مستحدثة

وتابع أنه سيتم إنشاء نظام لقاعدة رقمية للبيانات الخاصة بالتعاونيات القائمة بالفعل في الدول الأفريقية في كافة المجالات، وتشجيع إنشاء تعاونيات في مجالات مستحدثة تحتاج إليها القارة الأفريقية.

ونص مشروع القرار على أن تنشأ الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وتكون مدينة القاهرة مقراً لها، وذلك حتى نهاية مدة الرئاسة المصرية للمجلس المشار إليه في أكتوبر 2025.

وتتولى الأمانة العامة إعداد جدول أعمال الاجتماعات الوزارية، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتنظيم كافة الأنشطة التي يتم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التنسيق مع كل من الحلف الدولي والحلف الأفريقي للتعاونيات.

وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن إستراتيجية وخطة العمل التنفيذية المقترحة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2025، تتضمن العمل على الدفع بالأنشطة الاقتصادية التعاونية في القارة الأفريقية.

كما تتضمن زيادة حجم مساهماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول في كافة المجالات، مع تنفيذ برنامج طموح لتنمية القدرات البشرية لأعضاء التعاونيات في القارة خاصة بين الشباب والنساء، مع التركيز على المجالات الخاصة بريادة الأعمال، إلى جانب السعي من أجل رفع مستويات الوعى في الدول الأفريقية بأهمية الدور الذى تقوم به التعاونيات في عمليات التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأفريقية.