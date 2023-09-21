87 مليون جنيه تكلفة خطط الصيانة الشاملة والبسيطة والعاجلة لمدارس قنا

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن أعمال النظافة والتجهيز والتشجير تجري على قدم وساق لتجميل عدد 2141 مدرسة تتأهب لاستقبال 854100 طالب من مختلف الصفوف الدراسية بجميع مراحل التعليم مع بداية العام الدراسي 2023-2024، مضيفا أن التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية تحت متابعة وتوجيه اللواء طيار أشرف الداودي، محافظ الإقليم، أسفر عن تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ6 مدارس بقيمة 70 مليون جنيه، كما أن خطة الصيانة العاجلة والبسيطة بالمدارس قد نحجت في اتمام بعض المهام الضرورية بمبلغ 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى طرح 2 سور من أسوار المدارس.

موقف استلام وتسليم الكتاب الدراسية في قنا

واستعرض مدير تعليم قنا موقف استلام وتسليم الكتاب الدراسية بالمخازن وخطة التوجيهات المختلفة ومديري إدارات التنسيق للمرحلة الابتدائية والإعدادية والفني والخدمات بشأن تطبيق النصاب القانوني للحصص والعجز والزيادة بما يتوافق مع المستوى الوظيفي، ونوه نحو إعداد قاعدة بيانات مستحدثة للمعلمين مدعمة بصحف البيانات و كذلك مراعاة التناوب في حركة الندب لدعم المدارس التي تعاني من عجز.



وفي ذات السياق، شدد السيد على تكثيف عمل مديرو عموم الإدارات التعليمية برفقة قوافل المتابعة وكذلك موجهو العموم وتسجيل كل الإيجابيات والسلبيات التي ترصد بدقة وحيادية، ووجه بتعميم الكتاب الوزاري رقم 30 والمعني بوجوب التزام وتفعيل اجراءات الامن والسلامة بالمدارس وكذلك كافة الكتب الوزارية التي تؤكد ضوابط العام الدراسي الجديد والحرص على تأمين الطلاب والمعلمين وانضباطهم.

وكان قد ترأس الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية التي أعلنت عنها المديرية حسب الإعلان رقم 1 لسنة 2023 لشغل وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة إعدادي وابتدائي، وموجهو عموم وأوائل للمواد الدراسية والأنشطة، لتجديد من انتهت مدة شغلهم للوظيفة بشكل قانوني وللمتقدمين للمرة الأولى.