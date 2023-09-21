الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

87 مليون جنيه تكلفة خطط الصيانة الشاملة والبسيطة والعاجلة لمدارس قنا

محافظة قنا
محافظة قنا

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن أعمال النظافة والتجهيز والتشجير تجري على قدم وساق لتجميل  عدد 2141 مدرسة تتأهب لاستقبال  854100 طالب من مختلف الصفوف الدراسية بجميع مراحل التعليم مع بداية العام الدراسي 2023-2024، مضيفا أن التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية تحت متابعة وتوجيه اللواء طيار أشرف الداودي، محافظ الإقليم، أسفر عن تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ6 مدارس بقيمة 70 مليون جنيه، كما أن خطة الصيانة العاجلة والبسيطة بالمدارس  قد نحجت في اتمام بعض المهام الضرورية بمبلغ 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى طرح 2 سور من أسوار المدارس.

موقف استلام وتسليم الكتاب الدراسية في قنا

واستعرض مدير تعليم قنا موقف استلام وتسليم الكتاب الدراسية بالمخازن وخطة التوجيهات المختلفة ومديري إدارات التنسيق للمرحلة الابتدائية والإعدادية والفني والخدمات بشأن تطبيق النصاب القانوني للحصص والعجز والزيادة بما يتوافق مع المستوى الوظيفي، ونوه نحو إعداد قاعدة بيانات مستحدثة للمعلمين مدعمة بصحف البيانات و كذلك مراعاة التناوب في حركة الندب لدعم المدارس التي تعاني من عجز.

وفي ذات السياق، شدد السيد على تكثيف عمل مديرو عموم الإدارات التعليمية برفقة قوافل المتابعة وكذلك موجهو العموم وتسجيل كل الإيجابيات والسلبيات التي ترصد بدقة وحيادية، ووجه بتعميم الكتاب الوزاري رقم 30 والمعني بوجوب التزام وتفعيل اجراءات الامن والسلامة بالمدارس وكذلك كافة الكتب الوزارية التي تؤكد ضوابط العام الدراسي الجديد والحرص على تأمين الطلاب والمعلمين وانضباطهم.

وكان قد ترأس الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية التي أعلنت عنها المديرية حسب الإعلان رقم 1 لسنة 2023 لشغل وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة إعدادي وابتدائي، وموجهو عموم وأوائل للمواد الدراسية والأنشطة، لتجديد من انتهت مدة شغلهم للوظيفة بشكل قانوني وللمتقدمين للمرة الأولى.

محافظة قنا أخبار محافظة قنا التربية والتعليم الدراسة وزارة التربية والتعليم هيئة الأبنية التعليمية

مواد متعلقة

بدء الأعمال التمهيدية لرصف مدخل أبوتشت الغربى فى قنا

محافظ قنا: إنشاء محور للقطار الكهربائى السريع والسيارات أعلى النيل بقنا

الأكثر قراءة

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

قضية التمويل الأجنبى.. أمر قضائى بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة فى سانت كاترين

رئيس قناة السويس: انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد المصرى

استطلاعات الرأي العالمية عن الذكاء الاصطناعي في إصدارة خاصة من "معلومات الوزراء"

مدينة الأبحاث العلمية: تصنيع "الكولاجين البحرى" لاستخدامه فى مقاومة الشيخوخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟