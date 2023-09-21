السجن المشدد والغرامة لمتهمين بترويج المخدرات فى كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفرالشيخ ، بالسجن المشدد حضوريا 10سنوات، لمتهم من إحدى قرى مركز قطور بمحافظة الغربية، وتغريمه 100 الف جنيه، والزمته المصروفات والتحفظ على المضبوطات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني غيابيا بالسجن المشدد 15 سنه وتغريمه 200 ألف جنيه، عما أسند إليه، بتهمة الانجار في المواد المخدرة وذلك في القضية رقم 26 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ والمقيدة برقم 1874 سنة 2023 كلي كفرالشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب.

تفاصيل القضية

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من " م . ا "، محبوس، و" ا . ا "، هارب، من إحدى قرى مركز قطور بمحافظة الغربية ، لأنهما في الأول من يناير من العام الحالي بدائرة مركز شرطة الرياض احرزا وحازا مخدر الحشيش للاتجار به، هربا من أعين رجال المباحث بمحافظة الغربية.

وكشفت معلومات أكدتها التحريات والمصادر السرية للمقدم حامد القرضاوي، مفتش مباحث مكافحة المخدرات بقيام المتهم الثاني بترويج الحشيش المخدر بدائرة مركز شرطة الرياض، هربا من رجال المباحث بمحافظة الغربية.

وباتخاذ الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، توجه على رأس قوة من رجال المباحث السريين للموقع ، فأبصر برفقة المتهم الأول، حال قيام المتهم الثاني بتسليم الأخير كيس يحوي كمية من الحشيش، واستخراج طربة حشيش يدسها بين طيات ملابسه.

وبضبط المتهم الأول، وفر الثاني هربا، وبتفتيش الأول عثر معه على (كيس به 47 قطعة حشيش، وقطعة أخرى بين طيات ملابسه، وكيس آخر به 50 قطعة حشيش، ومبلغ مالي، وتليفون محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار ، وأن المبلغ المضبوط حصيلة ذلك والتلفون للاتصال بزبائنه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على، أحمد عبد الفتاح ، وكيل النيابة العامة لتولي التحقيقات.