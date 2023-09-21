الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد والغرامة لمتهمين بترويج المخدرات فى كفر الشيخ

حبس
حبس

قضت  الدائرة الثانية  بمحكمة جنايات كفرالشيخ ، بالسجن المشدد حضوريا  10سنوات، لمتهم من إحدى قرى مركز قطور بمحافظة الغربية، وتغريمه 100 الف جنيه، والزمته المصروفات والتحفظ على المضبوطات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني غيابيا بالسجن المشدد 15 سنه وتغريمه 200 ألف جنيه، عما أسند إليه، بتهمة الانجار في المواد المخدرة  وذلك في القضية رقم 26 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ والمقيدة برقم 1874 سنة 2023 كلي كفرالشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب.

تفاصيل القضية

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من " م . ا "، محبوس،   و" ا . ا "، هارب،  من إحدى قرى مركز قطور بمحافظة الغربية ، لأنهما في الأول من يناير من العام الحالي بدائرة مركز شرطة الرياض احرزا وحازا مخدر الحشيش للاتجار به، هربا من أعين رجال المباحث بمحافظة الغربية.

وكشفت  معلومات أكدتها التحريات والمصادر السرية للمقدم حامد القرضاوي، مفتش مباحث مكافحة المخدرات بقيام المتهم الثاني بترويج الحشيش المخدر بدائرة مركز شرطة الرياض، هربا من رجال المباحث بمحافظة الغربية.

وباتخاذ الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، توجه على رأس قوة من رجال المباحث السريين للموقع ، فأبصر برفقة المتهم الأول، حال قيام المتهم الثاني بتسليم الأخير كيس يحوي كمية من الحشيش، واستخراج طربة حشيش يدسها بين طيات ملابسه.

 وبضبط المتهم الأول، وفر الثاني هربا، وبتفتيش الأول عثر معه على (كيس به 47 قطعة حشيش، وقطعة أخرى بين طيات ملابسه، وكيس آخر به 50 قطعة حشيش، ومبلغ مالي، وتليفون محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار ، وأن المبلغ المضبوط حصيلة ذلك والتلفون للاتصال بزبائنه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على، أحمد عبد الفتاح ، وكيل النيابة العامة لتولي التحقيقات.

محكمة جنايات كفرالشيخ السجن المشدد محافظة الغربية المستشار شريف محمد قورة المواد المخدرة

مواد متعلقة

السجن عام لمتعاطي مخدرات بالتجمع الخامس.. وتغريمه 10 ألاف جنيه

حبس متهمين بحيازة مخدرات داخل سيارة في القاهرة الجديدة

تخصص حشيش والميثامفيتامين .. السجن المشدد 3 سنوات لـ4 تجار مخدرات في جرجا

الداخلية تضبط 10 قضايا مخدرات فى دمياط وأسوان

مصرع أخطر تاجر مخدرات أثناء محاولة ضبطه بالدقهلية بحوزته 3 كيلو حشيش

المشدد 7 سنوات لعامل بسوهاج و 6 سنوات لتاجر مخدرات بالدقي

ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه في حملات أمنية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصل سانت كاترين لمتابعة تنفيذ مشروع "موقع التجلى الأعظم"

النشرة المرورية اليوم الخميس.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

"فوى فوى فوى" يواصل التصدر اليومى لشباك التذاكر المصرى للأسبوع الثانى

مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة نقل بالبحيرة

عاجل.. لبنانيون يشيدون بالمستشفى العسكرى المصرى فى لبنان: الله يخلى المصريين ورئيسهم

عاجل.. بن سلمان: السعودية حاكمت من تورطوا فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟