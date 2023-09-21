الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إنذار برتقالي في 4 أقاليم فرنسية

حالة الإنذار البرتقالي
حالة "الإنذار البرتقالي"

أعلنت هيئة الإرصاد الجوية الفرنسية حالة "الإنذار البرتقالي" في 4 أقاليم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات حيث أن الاضطرابات الجوية في طريقها إلى شرق البلاد.

وقالت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس إن حالة "الإنذار البرتقالي" ستمتد بسبب فيضانات الأمطار إلى منطقتين جديدتين في "أوفيرن-رون ألب" وهما إقليمي "الأين" و"إزار"وذلك اعتبارا من الرابعة مساء (حسب التوقيت المحلي لفرنسا)، كما يتأثر إقليما "دروم" بجنوب شرق فرنسا و"الأرديش" بهذا الإنذار اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر اليوم الخميس (حسب التوقيت المحلي للبلاد).

وأوضحت الهيئة، أن "الاضطراب النشط الذي سيجلب تراكمات قوية جدا في وسط الشرق في الجزء الثاني من اليوم، يمتد إلى الساعة 5 صباحا من "فونديه" غرب فرنسا إلى "نورماندي" شمال غرب البلاد.

جوتيريش يحذر من التهديدات الوجودية التى يواجهها العالم من أزمة المناخ

 

txt

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الإثنين المقبل

قياس كميات كبيرة من الأمطار التراكمية في الشمال الغربي

وفي الساعات الأخيرة، تم قياس كميات كبيرة من الأمطار التراكمية في الشمال الغربي: 50 ملم من الأمطار في مدينة "فان" في إقليم الشمال الغربي لفرنسا و46 ملم في بلدية أوري بإقليم موربيهان (في منطقة بروتاني في شمال غرب فرنسا) و43 ملم في "لا شابيل بوكسيك" بإقليم إيل وفيلان.

وفي جنوب شرق البلاد، تراوحت هذه الكميات التراكمية بين 51 و48 ملم على التوالي في بلدية "بيجوما" الفرنسية في إقليم الألب البحرية من منطقة بروفنس ألب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا- ومدينة "أنتيب" (بالألب البحرية).

ويرتفع المؤشر للون البرتقالي إلى حالة تأهب قصوى وخطر عال، بينما تصل حالة التأهب والاستعداد إلى درجاتها القصوى مع اللون الأحمر الذي يعبر عن أعلى مستويات الخطر، في حالة وجود هجوم إرهابي وشيك على الولايات المتحدة.

الإنذار البرتقالي لأرصاد الجوية الفرنسية الأرصاد الجوية الأرصاد الامطار

مواد متعلقة

وزير الرى: صيانة دورية للمنشآت المائية لإطالة عمرها والحفاظ على سلامتها

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصل سانت كاترين لمتابعة تنفيذ مشروع "موقع التجلى الأعظم"

النشرة المرورية اليوم الخميس.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

"فوى فوى فوى" يواصل التصدر اليومى لشباك التذاكر المصرى للأسبوع الثانى

مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة نقل بالبحيرة

عاجل.. لبنانيون يشيدون بالمستشفى العسكرى المصرى فى لبنان: الله يخلى المصريين ورئيسهم

عاجل.. بن سلمان: السعودية حاكمت من تورطوا فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟