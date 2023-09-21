إنذار برتقالي في 4 أقاليم فرنسية

أعلنت هيئة الإرصاد الجوية الفرنسية حالة "الإنذار البرتقالي" في 4 أقاليم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات حيث أن الاضطرابات الجوية في طريقها إلى شرق البلاد.

وقالت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس إن حالة "الإنذار البرتقالي" ستمتد بسبب فيضانات الأمطار إلى منطقتين جديدتين في "أوفيرن-رون ألب" وهما إقليمي "الأين" و"إزار"وذلك اعتبارا من الرابعة مساء (حسب التوقيت المحلي لفرنسا)، كما يتأثر إقليما "دروم" بجنوب شرق فرنسا و"الأرديش" بهذا الإنذار اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر اليوم الخميس (حسب التوقيت المحلي للبلاد).

وأوضحت الهيئة، أن "الاضطراب النشط الذي سيجلب تراكمات قوية جدا في وسط الشرق في الجزء الثاني من اليوم، يمتد إلى الساعة 5 صباحا من "فونديه" غرب فرنسا إلى "نورماندي" شمال غرب البلاد.

قياس كميات كبيرة من الأمطار التراكمية في الشمال الغربي

وفي الساعات الأخيرة، تم قياس كميات كبيرة من الأمطار التراكمية في الشمال الغربي: 50 ملم من الأمطار في مدينة "فان" في إقليم الشمال الغربي لفرنسا و46 ملم في بلدية أوري بإقليم موربيهان (في منطقة بروتاني في شمال غرب فرنسا) و43 ملم في "لا شابيل بوكسيك" بإقليم إيل وفيلان.

وفي جنوب شرق البلاد، تراوحت هذه الكميات التراكمية بين 51 و48 ملم على التوالي في بلدية "بيجوما" الفرنسية في إقليم الألب البحرية من منطقة بروفنس ألب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا- ومدينة "أنتيب" (بالألب البحرية).

ويرتفع المؤشر للون البرتقالي إلى حالة تأهب قصوى وخطر عال، بينما تصل حالة التأهب والاستعداد إلى درجاتها القصوى مع اللون الأحمر الذي يعبر عن أعلى مستويات الخطر، في حالة وجود هجوم إرهابي وشيك على الولايات المتحدة.