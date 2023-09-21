الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بالتزامن مع اليوم العالمي.. هل يُمكن أن يُصاب الأطفال بالزهايمر؟

الأطفال بالزهايمر
الأطفال بالزهايمر

اليوم 21 سبتمبر هو اليوم العالمي للزهايمر، وتزامنًا مع هذا الحدث يُجيب "الدستور" على تساؤل "هل من الممكن أن يُصاب الأطفال بالزهايمر؟"

ما هو الزهايمر؟

الزهايمر هو اضطراب عصبي تنكسي يؤثر عادة على الأشخاص في سن متقدمة من العمر، ويتميز بفقدان التذكر وتدهور الوظائف العقلية الأخرى، وعلى الرغم من أن الزهايمر يعتبر شائعًا جدًا بين كبار السن، إلا أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الأشخاص الأصغر سنًا.

تسمى حالات الزهايمر التي تظهر في سن مبكرة من العمر بالزهايمر المبكر أو الزهايمر الأسري، وعلى الرغم من أن حالات الزهايمر هذه نادرة بين الأطفال، إلا أنه يمكن أن تحدث، وتنتج حالات الزهايمر الأسرية من تغيرات جينية نادرة تمرر عبر الأجيال.

وكشفت دراسة طبية، أن الأطفال في سن ثماني سنوات يمكن أن يتأثروا بجينات الخرف الوراثية، ووجدت الدراسة أن الجين الوراثي المسؤول عن الخرف والمسمى (APOE4)، يمكن أن يؤثر في الأطفال قبل بلوغهم سن الثامنة من العمر، لافتة إلى أن هذا الجين الوراثي يمكن أن يؤثر على عقول الأطفال ومهاراتهم.

طبيب يوضح الفرق بين الزهايمر وضبابية الدماغ وأسبابهما (فيديو)

الأسباب الشائعة للتدهور العقلي عند الأطفال:

- التأخر العقلي: يشير إلى تأخر في التطور العقلي والتعلم بشكل عام.

- اضطرابات التطور العصبي: مثل اضطراب التوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

- التهابات الدماغ: مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ الفيروسي.

- الأورام الدماغية: بعض الأورام الدماغية يمكن أن تسبب تغيرات في الوظائف العقلية.

- الإصابات الرأسية الحادة: قد يؤدي الإصابة الرأسية الخطيرة إلى تدهور الوظائف العقلية.

و هناك أيضًا عوامل أخرى نادرة يمكن أن تؤدي إلى تدهور الوظائف العقلية وفقدان الذاكرة عند الأطفال، بما في ذلك:

اضطرابات التمثيل الغذائي

 بعض الاضطرابات الوراثية المرتبطة بتمثيل غذائي غير طبيعي قد تؤثر على وظائف الدماغ وتؤدي إلى تدهور العقل وفقدان الذاكرة.

الاضطرابات الأيضية

 بعض الاضطرابات الوراثية التي تؤثر على عملية الأيض في الجسم يمكن أن تتسبب في تراكم مواد ضارة في الدماغ وتؤثر على وظائفه.

الاعتلال العصبي الوراثي

 بعض الاضطرابات الوراثية تؤثر على النمو والتطور العصبي، وتسبب تدهورًا في الوظائف العقلية، بما في ذلك فقدان الذاكرة.

توجد أيضًا أمراض نادرة أخرى تؤثر على الجهاز العصبي، وتسبب تدهورًا في الوظائف العقلية عند الأطفال، ومن المهم العمل مع فريق طبي متخصص لتشخيص هذه الحالات النادرة وتوفير الدعم والعلاج الملائم.

ما هو الزهايمر الأسباب الشائعة للتدهور العقلي عند الأطفال للتدهور العقلي عند الأطفال اضطراب فرط الحركة اضطرابات التمثيل الغذائي الاعتلال العصبي الوراثي

مواد متعلقة

طبيب يوضح الفرق بين الزهايمر وضبابية الدماغ وأسبابهما (فيديو)

"مشكلة العصر الحديث".. أحدث التطورات فى علاج مرض الزهايمر

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصل سانت كاترين لمتابعة تنفيذ مشروع "موقع التجلى الأعظم"

النشرة المرورية اليوم الخميس.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

"فوى فوى فوى" يواصل التصدر اليومى لشباك التذاكر المصرى للأسبوع الثانى

عاجل.. لبنانيون يشيدون بالمستشفى العسكرى المصرى فى لبنان: الله يخلى المصريين ورئيسهم

مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة نقل بالبحيرة

عاجل.. بن سلمان: السعودية حاكمت من تورطوا فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟