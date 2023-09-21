الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أصحاب مخابز استولوا على 100 جوال دقيق مدعم بكفر الزيات

دقيق
دقيق

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط عدد من أصحاب المخابز بمركز كفر الزيات ، استولوا على أكثر من 100 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

التصرف بالبيع للدقيق المدعم  فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا يفيد بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز كفر الزيات، من ضبط عدد من أصحاب المخابز استولى على أكثر من 100 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

تحرير 8 محاضر  ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية يتلاعبون في مواصفات الخبز 

وفى سياق متصل أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز قطور، وذلك خلال  24ساعة.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش على المخابز فى مركز قطور، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق راشد  رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز فى ظل ارتفاع الاسعار

أصحاب المخابز دقيق بلدى مدعم السوق السوداء وكيل وزاره التموين بالغربيه الجرد الفعلى لرصيد المخبز مخابز بلدية

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