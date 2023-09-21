الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باخوم يشهد تخرج دفعة جديدة من الأخوات السودانيات في "دياكونيا"

الأنبا باخوم،
الأنبا باخوم،

 شهد  الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أمس، تخرج دفعة جديدة من الأخوات السودانيات، الذين اجتازوا الدورات التدريبية، المنظمة من قبل مكتب دياكونيا للتنمية.

جاء ذلك تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر.

تفاصيل الاحتفال


أقيم الاحتفال بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بعين شمس، بحضور الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، وبعض محاضري الدورات التدريبية.
وفي كلمته، أكد نيافة الأنبا باخوم أنه رغم الصعوبات، والتحديات، التي واجهت الأخوات السودانيات، إلا أنهن يجب أن يستمرن في السعي، قائلًا: الوطن يبنى بالوحدة مع الأرض، والخيرات، حيث بعد كل ضيقة، وظلام، يأتي الأمل، والرجاء، والنور.
كذلك، عرف الأب كيرلس، الدورات التدريبية، وماهيتها، والمراحل، التي تكونت بها مبادرة الأخوات السودانيات، وهي إجمالًا قدمت إلى أربعمائة وخمسين خريجة.
وتضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الأغاني السودانية، بالإضافة إلى توزيع الشهادات التذكارية، والتقاط الصور الختامية.
وصرح الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، بأن الدورات التدريبية، التي ينظمها المكتب للأخوات السودانيات هي: تصفيف الشعر، الرفيق المنزلي، الحاسب الآلي، أعمال الكروشيه، حرفة خياطة، وتفصيل الملابس، بالإضافة إلى صناعة الشموع، والصابون، والمخبوزات.
وأضاف الأب كيرلس، أن الفترة المقبلة، ستشهد تغييرات، من أجل مواجهة التحديات، لمساعدة الإخوة السودانيين، والأخوات السودانيات، الوافدين على مكتب دياكونيا، جراء الحرب السودانية.
وأكد مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية أن ذلك سيتم من خلال الاهتمام بالجوانب الصحية، والتعليمية، والإيوائية، بجانب جميع الدورات التدريبية المذكورة، والمقدمة من قبل المكتب.
واختتم الأب كيرلس نظيم حديثه، بأن مثل هذه الدورات التدريبية، تأتي بهدف حرص الإيبارشية البطريركية على دمج الإخوة السودانيين، والأخوات السودانيات في المجتمع المصري، لمواكبة متطلبات سوق العمل، ومواجهة الظروف الاقتصادية.

النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية دفعة جديدة من الأخوات السودانيات مكتب دياكونيا للتنمية مكتب دياكونيا

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