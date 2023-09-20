الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الكاثوليكية" تحي ذكرى الطوباوي جيوفاني فرانشيسكو بالانتي الراهب الفرنسيسكاني

كنيسة
كنيسة

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الأربعاء، ذكري الطوباوي جيوفاني فرانشيسكو بالانتي الراهب الفرنسيسكاني.

إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: الطوباوي جيوفاني فرانشيسكو بالانتي راهب فرنسيسكاني يمتاز بروح التقوي والفضائل المسيحية.

وتابع: انضم للرهبنة الفرنسيسكانية في سيينا، وارتدي الثوب الرهباني ونذر نذوره الرهبانية ، وبعد انتهاءه من جميع الدراسات الفلسفية واللاهوتية والرهبانية، سيم كاهناً، فكان على مثال الراعي الصالح يجول ليصنع خيراً. فظل يفتقد الأرامل ويعول الأيتام ويزور المرضي ويمنحهم الأسرار المقدسة ، ويعطي المسحة المقدسة للمشرفين على الموت. فنال محبة الجميع من الرهبان لذا  في مجمع إقليم جياكرينو بمدينة سيينا عام 1513م ، عين مستشاراً للرهبنة . 

واختتم: يؤكد جميع مؤرخي الرهبنة الفرنسيسكانية بأن عند وفاته حدثت معجزات كثيرة بشفاعته ، كل مريض جاء لزيارة قبره ولمس رفاته كان يبرأ من أي مرض أعتراه. ويمدحه جميع الراهبان الذين عاشوا معه ، والشعب الذي يأتي لسماع عظاته النارية التىى تحث على التوبة . وكل القبائل والعائلات المنازعة تأتي لتستشيره لحل الخلافات ، كان يزرع السلام بين الجميع.

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