"بوريل" يطلع وزير خارجية إسرائيل على نتائج جهود يوم السلام بالشرق الأوسط

أطلع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إسرائيل، على نتائج الاجتماع الوزاري الذي شارك في رئاسته في 18 سبتمبر، مع السعودية وجامعة الدول العربية ومصر والأردن، لاستكشاف سبل إحياء جهود السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الأربعاء بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في نيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة

وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فقد أكد بوريل، خلال اللقاء، أن "جهود يوم السلام" التي تم إطلاقها تهدف إلى بلورة رؤية إيجابية بدعم واسع من المجتمع الدولي للمساعدة في تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضاف البيان أن "بوريل شدد على الأهمية التي يوليها للتعامل مع إسرائيل، وهي أحد أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي في المنطقة، بأكبر قدر ممكن وإبقائها مطلعة على "جهود يوم السلام".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إجراء "حوار مفتوح وبناء مع إسرائيل بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط"، حيث يظل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ملتزمين بشدة بحل الدولتين ومستعدون للمساهمة في عملية السلام، وفق نص البيان.

وأطلقت السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر والأردن جهوداً لتنشيط عملية السلام.

تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق للسلام

وذكر البيان الصحفي المشترك الصادر أول أمس الثلاثاء عن الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط والذى عقد بنيويورك، أن هذه الجهود تهدف إلى الخروج بـ"حزمة لدعم عملية السلام" من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق للسلام، وأن أطرافها عقدوا اجتماعاً وزارياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور نحو خمسين وزيراً للخارجية من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح البيان أن هذه الجهود تسعى إلى إطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي، وبما يدعم السلام، ويضمن أن تجني كافة شعوب المنطقة ثمار تحقيقه، كما تسعى هذه الجهود إلى التأكد من أن يوم السلام هو يوم تحقيق الفرص والوعود الذي تبذل الجهود الحثيثة لتحقيقه.