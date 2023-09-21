الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بوريل" يطلع وزير خارجية إسرائيل على نتائج جهود يوم السلام بالشرق الأوسط

بوريل وإيلي كوهين
بوريل وإيلي كوهين

أطلع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إسرائيل، على نتائج الاجتماع الوزاري الذي شارك في رئاسته في 18 سبتمبر، مع السعودية  وجامعة الدول العربية ومصر والأردن، لاستكشاف سبل إحياء جهود السلام  في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الأربعاء بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في نيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة

وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فقد أكد بوريل، خلال اللقاء، أن "جهود يوم السلام" التي تم إطلاقها تهدف إلى بلورة رؤية إيجابية بدعم واسع من المجتمع الدولي للمساعدة في تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضاف البيان أن "بوريل شدد على الأهمية التي يوليها للتعامل مع إسرائيل، وهي أحد أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي في المنطقة، بأكبر قدر ممكن وإبقائها مطلعة على "جهود يوم السلام".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إجراء "حوار مفتوح وبناء مع إسرائيل بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط"، حيث يظل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ملتزمين بشدة بحل الدولتين ومستعدون للمساهمة في عملية السلام، وفق نص البيان.

وأطلقت السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر والأردن جهوداً لتنشيط عملية السلام. 

txt

وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط

تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق للسلام

وذكر البيان الصحفي المشترك الصادر أول أمس الثلاثاء عن الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط والذى عقد بنيويورك، أن هذه الجهود تهدف إلى الخروج بـ"حزمة لدعم عملية السلام" من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق للسلام، وأن أطرافها عقدوا اجتماعاً وزارياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور نحو خمسين وزيراً للخارجية من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح البيان أن هذه الجهود تسعى إلى إطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي، وبما يدعم السلام، ويضمن أن تجني كافة شعوب المنطقة ثمار تحقيقه، كما تسعى هذه الجهود إلى التأكد من أن يوم السلام هو يوم تحقيق الفرص والوعود الذي تبذل الجهود الحثيثة لتحقيقه.

بوريل وإيلي كوهين
بوريل وإيلي كوهين
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وزير خارجية إسرائيل اجتماع جهود يوم السلام الشرق الأوسط القضية الفلسطينية هامش الجمعة العامة للأمم المتحدة نيويورك

مواد متعلقة

موسكو: دول "بريكس" تدعم رئاسة روسيا للمجموعة فى 2024

دراسة جديدة: المشروبات الغازية الشهيرة قد تسبب عجزًا فى الذاكرة والتعلم

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 19 طائرة مسيرة فوق القرم

طهران ترحب بالاتفاق بين حكومة أذربيجان وممثلى الأرمن فى قره باغ

عاجل.. توصيات بتطعيم الأمريكيين بجرعات من لقاح "كوفيد" المعدل

ليبيا: عودة الاتصالات والإنترنت فى درنة والمنطقة الشرقية

بايدن يلتقى زيلينسكى اليوم لبحث الوضع على خطوط التماس

قائد "أفريكوم" يطالب قادة ليبيا بالوحدة لمساعدة متضررى إعصار "دانيال"

الأكثر قراءة

عاجل.. لبنانيون يشيدون بالمستشفى العسكرى المصرى فى لبنان: الله يخلى المصريين ورئيسهم

عاجل.. بن سلمان: السعودية حاكمت من تورطوا فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية الخميس 21-9-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 21-9-2023

عاجل.. مفاجأة فى احتفالات أكتوبر.. كامل الوزير: سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع فى سيناء

3 مباريات فى الدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-9-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟