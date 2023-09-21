الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"صلوا على الزين".. أمسية شعرية غنائية بالهناجر الإثنين المقبل

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال

احتفالا بالمولد النبوي الشريف، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية شعرية غنائية  بعنوان "صلوا على الزين"  فى الثامنة والنصف  من مساء يوم الإثنين ٢٥ سبتمبر الجارى، على مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

تأتى الأمسية ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التي يقيمها القطاع، وينظم الأمسية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، تقديم الشاعر محمد بهجت، الذي يلقي مجموعة من الأشعار في حب الله ورسوله.

كما يشارك في الأمسية فرقة "الحضرة المصرية" التي تشدو بباقة من الأغاني والابتهالات الدينية، بمصاحبة أوركسترا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

محمد بهجت 

مؤلف وشاعر غنائي مصري، قام بكتابة كلمات العديد من تترات وأغاني المسلسلات، منها مسلسل كان ياما كان: أرواح أليفة ج 2 عام 2013، كما قام بكتابة سيناريو وحوار عدة أعمال وخاصة الدينية، ومنها: مسلسل قصص النساء في القرآن عام 2013، ومسلسل أنبياء الله عام 2017.

قطاع شئون الإنتاج الثقافي 

يختص القطاع بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما، واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وأبسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافيًا وترفيهيًا.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي والمتمثلة في كل من:

- الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح.

- الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

- مركز الهناجر للفنون.

- الإدارة العامة للتراخيص الفنية.

خالد جلال احتفالات قطاع شئون الإنتاج الثقافى المولد النبوي مسرح مركز الهناجر للفنون الفنان شادي سرور

مواد متعلقة

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 للأقارب والأصدقاء

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة فى احتفالات أكتوبر.. كامل الوزير: سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع فى سيناء

عاجل.. ولى العهد السعودى يحذر إيران من تطوير سلاح نووى

قتلته وعاشت مع الجثة يومان.. تفاصيل مقتل كفيف على يد زوجته بالمرج

ابنة رجاء الجداوى تكشف جوانب خفية من حياة تحية كاريوكا السياسية

عاجل.. إطلاق نار على السفارة الأمريكية فى بيروت

يوسف القعيد: الحديث عن فبركة مظاهرات دعم عبد الناصر كان بعد رحيله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟