"صلوا على الزين".. أمسية شعرية غنائية بالهناجر الإثنين المقبل

احتفالا بالمولد النبوي الشريف، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية شعرية غنائية بعنوان "صلوا على الزين" فى الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين ٢٥ سبتمبر الجارى، على مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

تأتى الأمسية ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التي يقيمها القطاع، وينظم الأمسية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، تقديم الشاعر محمد بهجت، الذي يلقي مجموعة من الأشعار في حب الله ورسوله.

كما يشارك في الأمسية فرقة "الحضرة المصرية" التي تشدو بباقة من الأغاني والابتهالات الدينية، بمصاحبة أوركسترا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

محمد بهجت

مؤلف وشاعر غنائي مصري، قام بكتابة كلمات العديد من تترات وأغاني المسلسلات، منها مسلسل كان ياما كان: أرواح أليفة ج 2 عام 2013، كما قام بكتابة سيناريو وحوار عدة أعمال وخاصة الدينية، ومنها: مسلسل قصص النساء في القرآن عام 2013، ومسلسل أنبياء الله عام 2017.

قطاع شئون الإنتاج الثقافي

يختص القطاع بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما، واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وأبسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافيًا وترفيهيًا.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي والمتمثلة في كل من:

- الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح.

- الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

- مركز الهناجر للفنون.

- الإدارة العامة للتراخيص الفنية.