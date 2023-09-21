عاجل.. لبنانيون يشيدون بالمستشفى العسكرى المصرى فى لبنان: الله يخلى المصريين ورئيسهم

قدم الإعلامي أحمد الدريني ، خلال برنامجه "عن قرب" المذاع عبر قناة الوثائقية، حلقة خاصة عن المستشفى العسكري المصري في لبنان.

وأعرب أحد الأطباء العالمين في المستشفى العسكري المصري بلبنان، عن رغبته الشديدة في زيادة العمل بالمستشفى، قائلاً: "حابب إن العمل هنا يزيد ونقدر نقدم خدمات أكثر، نحن متواجدون لمدة 24 ساعة، والخدمة الطبية مقدمة مجاناً تماما.. اللي محتاج حاجة هنعملها له بإذن الله".

ومن جانبه، قال اللواء ركن محمد خير، أمين عام عام الهيئة العليا للإغاثة، إن المواطنين يعرفون جيدًا بأن المستشفى العسكري المصري على أعلى مستوى طبي، ومن ثم طالبنا بافتتاح فرع آخر من المستشفى العسكري المصري بطرابلس، وذلك لأن مدينة طرابلس تشهد كثاف سكانية كبيرة تقدر بـ 700 ألف نسمة، وتعاني من أوضاع إنسانية صعبة جدا.

وأشادت إحدى المواطنات اللبنانيات بالمستشفى العسكري المصري في لبنان، قائلة: "اللهم صلي على النبي.. الله يخليهم ويخلي رئيسهم، بشكرهم من كل قلبي".

مصر أم الدنيا.. والله يخلي الرئيس السيسي

وقالت مواطنة أخرى: "خليكم عنا.. والله يخلي لكم رئيسكم ويطول بعمره".

وتوجهت مواطنة بالشكر للشعب المصري والرئيس المصري، بينما قال حسن نور الدين، المواطن اللبناني: "نحن اللبنانيون خاصة نحب مصر.. إن شاء الله تبقوا عامرين.. الله يخلي الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية.. أم الدنيا مصر".