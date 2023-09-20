الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بالنصب وتزوير كارنيهات إحدى النقابات

حبس
حبس

جددت نيابة الأموال العامة، حبس القائم على إدارة كيان وهمي لاصطناع وتزوير كارنيهات منسوبة لإحدى النقابات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وذلك 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات.

كيان تعليمي لتزوير الكارنيهات المنسوبة للنقابات 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) بإنشاء كيان وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، واتخاذه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في باصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمي وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على (3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة -35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة – 4 أكلاشيهات بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه – مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع –4 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم –  2 طابعة كمبيوتر – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات– جهاز قطع معدني– سخان حراري – هاتف محمول- بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهة المتهم  أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التزوير عقوبة التزوير تزوير الكارنيهات كيان تعليمى الجريمة المنصورة

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