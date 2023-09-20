الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لبنانيون يشيدون بمهارة الأطباء المصريين داخل المستشفى العسكرى المصرى ببيروت

المستشفى العسكري
المستشفى العسكري المصري ببيروت

 قدم الإعلامي أحمد الدريني، حلقة خاصة لبرنامج "عن قُرب"، من المستشفى الميداني العسكري المصري في بيروت.

 وقال مقدم طبيب أحمد السعيد نصير، إنه كلف بتقديم الخدمة الطبية للبنانيين، وكل من يتردد على المستشفى من الجنسيات المختلفة، مؤكدًا أن الطبيب المصري مجتهد ومتابع كل التحديثات ويحدّث معلوماته حتى عند سفره للخارج يثبت نفسه في كل مكان.

وكشفت رانيا غلايين، مواطنة لبنانية، عن سر ترددها على المستشفى العسكري المصري، مؤكدة أنهم شاطرين للغاية، وأنها تتمنى أن يضم قسمًا للولادة لأنهم ماهرون وستكون أيسر بالمستشفى.

وأضافت منى خياط، مواطنة لبنانية، أنها تتردد على المستشفى منذ فتحه ببيروت، مؤكدة أن الأطباء ماهرون، كما أن أدويتهم فعالة.

وأشاد حسن نورالدين، مواطن لبناني، بتجربته داخل المستشفى، مؤكدًا أنه كان يشتكي من آلام العظام وشفي بالأدوية التي أخذها من المستشفى.

توفير كل أنواع الأدوية المصرية بالمستشفى

وقال نقيب صيدلي، علي عبدالمنعم الشرقاوي، إن المستشفى اهتم بتوفير كافة أنواع الأدوية لكافة التشخيصات الطبية وهي أدوية مصرية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي أوقات يكون بها نقص.

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