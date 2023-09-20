شوشة عن كتاب "الشعر الشعبي في مجتمع البجا": مدرسة في درس التراث الشفاهي

أشار الدكتور محمد سليم شوشة، الناقد والأكاديمي، إلى أن كتاب "الشعر الشعبي في مجتمع البجا" للشاعر والباحث مسعود شومان يمثل تجربة مهمة جدًا في الدراسات الثقافية، ويساهم في دراسة التراث الشفهي والأثر الحضاري والإنساني غير المادي، وأضاف أن هذا الكتاب يضيف قيمة إلى مشروع شومان البحثي، الذي يتمتع بأهمية كبيرة ويعد إضافة مهمة إلى إنتاجه الشعري الممتد على مدى عقود.

شدد شوشة على أهمية الكتاب، حيث يمكن أن يكون تجربة مهمة في دراسة التراث الشفهي والأدب الشعبي بشكل عام، والشعر بشكل خاص، بالإضافة إلى دراسة الأنماط المختلفة من اللغات الهامشية التي تتجذر في التاريخ والحضارة، وتحمل قيمة كلية ودالة على السمت الإنساني العام.

ولذلك، يعتبر هذا الكتاب ذخيرة إنسانية بشكل عام، وله أهمية كبيرة على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. ولا يمكن تجاهل هذا التشابك بين الثقافي والسياسي والاقتصادي، ولذلك يجب علينا دراسة التراث الإنساني بمنهج مؤسساتي يتجاوز الجهود الفردية والاهتمامات الشخصية، لأنه يشغل أمة تعرف جيدًا قيمة كل تراث إنساني تمتلكه.

في تجربته العميقة، يثبت مسعود شومان بأنه يمتلك الإطارات النظرية والبحثية اللازمة لدراسة التراث الإنساني بشكل شامل وعميق. كما يدرك قيمة الخطابات الشفهية المتجذرة في تشكيل الوجدان الجمعي ويعتبرها مصدرًا للمعطيات الإنسانية التي ترتبط بالعقل الإنساني، هذا الوعي النظري يمكن أن يوفر منهجًا للباحثين في هذا المجال ويساعد في تحديد المسارات والإجراءات اللازمة لدراسة التراث المادي والأدب الشعبي.

بالتالي، فإن هذه التجربة تستحق التدريس في كليات الخدمة الاجتماعية والآداب والأقسام المهتمة بالتراث المادي.