"صحة قنا" تبحث سبل تشغيل مستشفى قنا الجديدة بقوة 147 سريرًا

بحث د.محمد يحيي بدران، وكيل صحة قنا مع المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور حجاجي منصور، سبل تشغيل مستشفى قنا الجديدة والتي يجري تنفيذها بقوة 147 سريرًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمعهما، الأربعاء، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين قطاع الصحة التابع لمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية بقنا.

وقال وكيل الوزارة، في بيان، إن اللقاء شمل توطيد دعم العلاقات وتقديم الخدمات الطبية المختلفة المقدمة لأبناء المحافظة، مؤكدًا ضرورة التكاتف المستمر بين المؤسستين لرفع جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

من جهة أخرى، شهد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، الاجتماع التحضيري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بحضور الدكتور حسين عبد الباسط مدير مركز التخطيط الإستراتيجي بالجامعة ومنسق الجامعة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة نشر ثقافة محاربة الفساد بالجامعة وترسيخ القيم الإدارية وعقد ندوات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين عن محاربة الفساد ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية.