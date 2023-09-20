الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأرقام والتفاصيل كاملة.. تحويل ديوان عام محافظة دمياط إلى مبنى أخضر ذكي

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلي الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

فيما وقد تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول 1400 متر بداية من حديقة بنت الشاطئ وحتى نقابة المهندسين والذي يشمل إنشاء سور للكورنيش ومقاعد وأعمدة إنارة ، وكذلك إنشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار، وتناول الاجتماع أيضًا متابعة الموقف التنفيذي النهائي للنصب التذكارى للشهداء ومناقشة خطة الأعمال الكهروميكانيكية وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع رؤية الدولة للتحول الرقمي والمعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، وأيضًا الرؤى المستقبلية و بما يساهم في ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التي يقوم بها الديوان وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تحقيق معايير الأمان لكافة المعلومات.

تطوير المبنى وتحويله إلى مبنى أخضر ذكي

فيما وقد تابعت الدكتورة منال عوض، الأعمال النهائية بمركز السيطرة استعدادًا لتجهيزه وتشغيله، وتابعت أيضًا الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازي، وكذلك موقف خطة رصف وتطوير طريق كورنيش النيل والجدول الزمني الخاص بانتهاء الأعمال الخاصة به.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمدرسة فارسكور الثانوية الزراعية،  للوقوف على الاستعدادات التي قامت بها الإدارة التعليمية والمدرسة للاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023-2024.

وتفقدت المحافظ، المدرسة للإطلاع على آلية العمل بالأقسام المختلفة، وكذلك المنظومة التي تتبعها للتوريد والإنتاج والبيع بالمنافذ التابعة للمدرسة ، وأيضًا أعمال الصيانة التي تم تنفيذها بها حيث شددت على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بمبانى المدرسة قبل بداية العام الدراسي وإتمام كافة الاستعدادات لضمان جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب واستقرار المنظومة التعليمية، مؤكدة أنه سيتم مخاطبة التعليم الفني لوضع خطة محددة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المدارس الزراعية على مستوى المحافظة.

ديوان عام محافظة دمياط منال عوض أحداث دمياط دمياط

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