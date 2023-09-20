"أهل مصر".. جولة تثقيفية لشباب المحافظات الحدودية بميناء العريش البحري

استقبل ميناء العريش البحري، اليوم، شباب المحافظات الحدودية "أهل مصر"، ضمن الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ويستمر حتى 24 سبتمبر الحالي.

جولة في ميناء العريش البحري

بدأت فعاليات اليوم بجولة في الميناء بمصاحبة القبطان هشام جنينة كبير مرشدين بميناء العريش البحري، والذي أوضح أن مساحة الميناء تبلغ حوالي 542 فدانًا، وعمليات التطوير تشمل المرحلة الأولى عبارة عن الحوض الأول 1250 مترا أرصفة بحرية بغاطس يستوعب حمولات حتى 45 ألف طن بضائع متنوعة، والميناء الحالي رصيف طوله 250 مترا ويستوعب حمولات حتى 8 ألف طن من المواد والمنتجات السيناوية والمواد الخام مثل الملح بأنواعه، والأسمنت بأنواعه منها الأبيض والأسود.

وأشار "جنينة" إلى الشركات العاملة في المشروع وهى مصرية بنسبة 100%، وأتاحت فرص العمل للشباب من أهل شمال سيناء بعمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 10 ألف فرصة عمل.

وأضاف أنه تم مد حاجز رئيسي لحماية الأمواج بطول 1220 متر وحاجز شرقي بطول 250 متر، وحاليا تم الانتهاء بنسبة تنفيذ في الحوض الأول من المشروع بنسبة 98٪، وتم الانتهاء من الأعمال البحرية لإنشاء رصيف بحري تجاري جديد وتم إنهاء إجراءات تشغيله والموعد التقريبي للتشغيل 30 أكتوبر المقبل.

وأكد أن تطوير الميناء مرحلة جزئية على مستوى حدود مصر من أول مطروح وحتى شمال سيناء بدأت في 2021، ومرحلة التطوير هى توسيع مساحة الموانئ حتى تستطيع استيعاب سفن أكبر حجما وأكثر حمولة، تصل إلى 6 سفن وأن جميع أعمال التطوير تقوم بها شركات مصرية.

جاء ذلك بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأمل عبدالله رئيس إقليم القناه وسيناء الثقافى والمخرج أحمد السيد المشرف العام على المشروع، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.

مباراة ثقافية بين شباب الوادى الجديد والبحر الأحمر

أعقب ذلك مباراة ثقافية بين شباب محافظة الوادى الجديد، ومحافظة البحر الأحمر تضمنت مجموعة من الأسئلة فى المعلومات العامة.

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، ويستمر الملتقى حتى 24 سبتمبر الحالي.