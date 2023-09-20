بتعليمات الرئيس.. افتتاح معرض "دكان الفرحة" لتوزيع ملابس ومنتجات غذائية للأسر بالإسماعيلية

افتتح ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، معرض "دكان الفرحة" ضمن مبادرة أكبر حملة كساء، بقاعة كليوباترا بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، والذي يستمر ليومين، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على الأسر الأولى بالرعاية، وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور وللمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، وتحت رعاية نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وذلك بحضور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر بالإسماعيلية.

تفاصيل المعرض

ويضم المعرض والذي يقام بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجمعيات شريكة، نحو 30 ألف قطعة ملابس وشنط مدرسية بمشتملاتها، ومواد غذائية وأواني للطهي ولعب أطفال ومفروشات، يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية التابعة لمديرية التضامن والجمعيات الأهلية داخل الإسماعيلية، و طبقا الكشوف المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي للتكافل وكرامة.

كما يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 10 قطع متنوعة بحرية تامة ودون مقابل.

المعرض أحد مؤشرات نجاح المبادرات الاجتماعية

وأشار السكرتير المساعد للمحافظة، إلى أن المعرض يُعد أحد مؤشرات نجاح المبادرات الاجتماعية التي أطلقها رئيس الجمهورية لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا على أهمية أن تتحول من مظلة تقديم منتجات إلى أيادٍ منتجة تساعد في تنمية مصر.

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي للأسواق النموذجية بمدينة القنطرة غرب

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأسواق مدينة القنطرة غرب، والتي أُقيمت بهدف القضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة، والحفاظ على أرواح المواطنين عقب اندلاع حريق بالسوق العشوائي لمدينة القنطرة غرب العام الماضي.

وذلك بحضور النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، ومعاون المحافظ للتخطيط والمتابعة، واستشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان، مدير عام مديرية الري والمواد المائية، مدير عام جهاز تعمير سيناء، مديري إدارات الحسابات، الشئون القانونية، التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي للأسواق النموذجية بمدينة القنطرة غرب (الملابس النموذجي، سوق الخضار والفاكهة، وسوق تجارة الجملة)، بجانب عرض ومناقشة توفير كافة الخدمات اللازمة لتشغيل تلك الأسواق.



وشدد عصام، خلال الاجتماع، على أن تكون المساحات المقترحة للمحال مناسبة، مع مراعاة التهوية الجيدة والإضاءة، وإجراءات الحماية المدنية تحسبًا لحدوث حرائق أو أزمات طارئة، وأن يتم إنشاء عدة مداخل متفرقة للسوق، وممرات متسعة.



ووجه أن يحتوي سوق الملابس على مقر لإدارة السوق، وآخر للحماية المدنية، وآخر لشرطة تأمين السوق، بالإضافة إلى مسطح أخضر ودورات مياه مع الأخذ في الاعتبار وجود محال بمساحات مناسبة.

علاوة على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن داخل تلك الأسواق، من محال لتقديم المأكولات والمشروبات.