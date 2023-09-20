الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كارثة مالية تواجه ملاك كاليفورنيا.. تغير المناخ يؤثر على سياسات التأمين العقاري

حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا

يجد الملايين من أصحاب المنازل الأميركيين، أنفسهم عالقين في مأزق مالي، وسط مواجهة مخاطر متزايدة من حرائق الغابات والفيضانات المرتبطة بـ تغير المناخ، في حين ترتفع أسعار التأمين على منازلهم بشكل صاروخي، ولكن الأزمة الأكبر أن شركات التأمين قررت عدم تغطية بعض المناطق نهائياً.


وقالت مورس، البالغة من العمر 75 عاماً، لشبكة سي بي إس نيوز عن منزلها في باين كوف بولاية كاليفورنيا: "لقد تلقيت رسالة من شركة التأمين الخاصة بي تقول: "لن نخدم منطقتك بعد الآن".

 

ووفقا لشبكة CBS نيوز الأمريكي، فإن الخطر المتزايد لحرائق الغابات يعني أن بعض أجزاء كاليفورنيا أصبحت "غير قابلة للتأمين" بشكل أساسي، وفقًا لتحليل جديد صادر عن مؤسسة فيرست ستريت، وهي منظمة غير ربحية تدرس مخاطر المناخ.

txt

تقرير دولى يحذر: تغير المناخ قد يقوّض تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

تغير المناخ يؤثر على سياسات التأمين العقارية

 

وقالت الشبكة، إن البحث له آثار مثيرة للقلق بالنسبة لأصحاب المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يواجه حتى سكان الولايات الداخلية مثل كنتاكي وجنوب داكوتا ووست فرجينيا تكاليف تأمين أعلى بشكل حاد بسبب الأضرار المتزايدة الناجمة عن الطقس المتطرف الذي يعزوه الخبراء جزئيا إلى تغير المناخ.

 

ووجد التحليل أن حوالي 35.6 مليون عقار - ربع إجمالي العقارات في الولايات المتحدة - تواجه أسعار تأمين متزايدة وانخفاض التغطية بسبب المخاطر المناخية العالية.

txt

مجموعة العشرين تتعهد بتسريع العمل لمكافحة تغير المناخ

وقالت فيرست ستريت إن الارتفاع في تكاليف التأمين لا يمثل مجرد ضربة لميزانيات أصحاب المنازل، بل إن التكاليف المرتفعة تؤدي أيضًا إلى انخفاض قيمة ممتلكاتهم.

 

وقال ماثيو إيبي، الرئيس التنفيذي لشركة First Street: "أنت تتحدث عن تلقي رسالة في البريد تفيد بزيادة تتراوح بين 60%، وتصل إلى منتصف 80%، في السياسات، هذا أمر معوق  وبالتالي، فإن تلك المنازل، من خلال سيناريو الاستثمار، ليست شيئًا يمكن أن تستثمر فيه."

 

حرائق الغابات حرائق كاليفورنيا تغير المناخ الولايات المتحدة أزمة مالية

الأكثر قراءة

2 مليون فدان.. فرص استثمارية جديدة تفتح أبوابها فى المثلث الذهبى بمصر

زلزال مطروح اليوم يثير قلق المواطنين فى مصر (تحليل بيانات)

شكت في سلوكه.. أول صور لشاب قتل على يد زوجته في المرج

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم