كارثة مالية تواجه ملاك كاليفورنيا.. تغير المناخ يؤثر على سياسات التأمين العقاري

يجد الملايين من أصحاب المنازل الأميركيين، أنفسهم عالقين في مأزق مالي، وسط مواجهة مخاطر متزايدة من حرائق الغابات والفيضانات المرتبطة بـ تغير المناخ، في حين ترتفع أسعار التأمين على منازلهم بشكل صاروخي، ولكن الأزمة الأكبر أن شركات التأمين قررت عدم تغطية بعض المناطق نهائياً.



وقالت مورس، البالغة من العمر 75 عاماً، لشبكة سي بي إس نيوز عن منزلها في باين كوف بولاية كاليفورنيا: "لقد تلقيت رسالة من شركة التأمين الخاصة بي تقول: "لن نخدم منطقتك بعد الآن".

ووفقا لشبكة CBS نيوز الأمريكي، فإن الخطر المتزايد لحرائق الغابات يعني أن بعض أجزاء كاليفورنيا أصبحت "غير قابلة للتأمين" بشكل أساسي، وفقًا لتحليل جديد صادر عن مؤسسة فيرست ستريت، وهي منظمة غير ربحية تدرس مخاطر المناخ.

تغير المناخ يؤثر على سياسات التأمين العقارية

وقالت الشبكة، إن البحث له آثار مثيرة للقلق بالنسبة لأصحاب المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يواجه حتى سكان الولايات الداخلية مثل كنتاكي وجنوب داكوتا ووست فرجينيا تكاليف تأمين أعلى بشكل حاد بسبب الأضرار المتزايدة الناجمة عن الطقس المتطرف الذي يعزوه الخبراء جزئيا إلى تغير المناخ.

ووجد التحليل أن حوالي 35.6 مليون عقار - ربع إجمالي العقارات في الولايات المتحدة - تواجه أسعار تأمين متزايدة وانخفاض التغطية بسبب المخاطر المناخية العالية.

وقالت فيرست ستريت إن الارتفاع في تكاليف التأمين لا يمثل مجرد ضربة لميزانيات أصحاب المنازل، بل إن التكاليف المرتفعة تؤدي أيضًا إلى انخفاض قيمة ممتلكاتهم.

وقال ماثيو إيبي، الرئيس التنفيذي لشركة First Street: "أنت تتحدث عن تلقي رسالة في البريد تفيد بزيادة تتراوح بين 60%، وتصل إلى منتصف 80%، في السياسات، هذا أمر معوق وبالتالي، فإن تلك المنازل، من خلال سيناريو الاستثمار، ليست شيئًا يمكن أن تستثمر فيه."