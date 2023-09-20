نصف قرن على رحيله| "طه حسين.. عصر من التنوير" ببيت الشعر 1 أكتوبر

ينظم صالون أحمد عبدالمعطي حجازي ببيت الشعر العربي في بيت الست وسيلة؛ لقاء تحت عنوان " طه حسين .. عصر من التنوير"، وذلك يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر في تمام السابعة مساء.

حجازي ويوسف نوفل أبرز المشاركين في اللقاء

يشارك في اللقاء الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والشاعر والناقد والأكاديمي يوسف نوفل، سعيد توفيق أستاذ الفلسفة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، ومحمد عثمان الخشت أستاذ الفلسفة ورئيس جامعة القاهرة، وفاطمة السردي الشاعرة والمذيعة بقناة النيل الثقافية ، وليلى الشامي فنانة الإلقاء ومسئول النشاط الثقافي بمركز رامتان الثقافي متحف طه حسين.

يذكر أن، تحتفل المؤسسات الثقافية المصرية والعربية بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل العميد (١٨٨٩ - ١٩٧٣)، ؛ حيث احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتجديد ذكرى طه حسين، وأصدرت نحو 20 كتاباً له دفعة واحدة من أعماله.

مقدمة جرجس شكري لإصدارات طه حسين عن" قصور الثقافة"

يقول جرجس شكرى فى تقديمه للإصدار: «بهذه المجموعة الخاصة تحتفى الهيئة بالمشروع الفكرى الكبير لطه حسين، الذى كرس حياته لمناقشة المسكوت عنه فى الأدب العربى، وأيضا فى المجتمع المصرى، وكان بحق مجدد الثقافة العربية، ومدافعا شرسا عن العقلانية. رفع شعار إعمال العقل منذ أن وطأت قدماه قاعة الدرس، سواء فى أروقة الأزهر أو فى مدرجات السوربون.. وآمن بالدراسة الموضوعية وغير المنحازة لتراث الأجداد فى مرحلة كان السواد الأعظم يفضِّل النقل على إعمال العقل، وطالب بالتخلى عن الإيمان بما هو راسخ وثابت، واختار حرية الفكر، وحمل على عاتقه الحفاظ على هوية الثقافة المصرية وترسيخها لدى المصريين، وكما قاد رفاعة الطهطاوى قطار النهضة من باريس إلى القاهرة، فى مطلع القرن التاسع عشر كشف طه حسين للقارئ فى مطلع القرن العشرين عن أسرار الثقافة اليونانية والرومانية القديمة، ووضع أمامه فى فترة مبكرة كنوز هذه الثقافة، فحين أوفدته الجامعة المصرية إلى باريس لإكمال دراسته ذهب هناك، ليس فقط لينال درجة علمية، بل لينهل من الثقافة الغربية والعلوم الحديثة وكلاسيكيات الأدب الغربى، ونال أيضًا درجة الدكتوراة حول أطروحته التى تناولت نظرية علم اجتماع التاريخ عند ابن خلدون. تشمل عناوين تلك الإصدارات: (مع المتنبى، ألوان، خصام ونقد، صوت أبى العلاء، مع أبى العلاء فى سجنه، تجديد ذكرى أبى العلاء، نقد وإصلاح، من آدابنا المعاصر، كلمات، بين بين، من لغو الصيف إلى جد الشتاء، أحاديث، مرآة الضمير الحديث، فصول فى الأدب والنقد، فى الشعر الجاهلى، الأيام).