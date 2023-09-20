وليد صلاح الدين: هدف زد البقاء في الدوري رغم الصفقات الكثيرة

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد إف سي، عن فوز الفريق أمام الإسماعيلي بنتيجة هدف دون رد في افتتاحية الدوري الممتاز.

وقال وليد، في تصريحات إذاعية لبرنامج "كورة في الـ90" الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على الراديو 9090: “حضّرنا لهذا الموسم منذ فترة طويلة، بسبب عدد الصفقات الذي تعاقد معها الفريق في الميركاتو الصيفي”.

تابع "قلقت من نتيجة المباراة أمام الإسماعيلي في الشوط الثاني بسبب درجة الحرارة وأن اللاعيبة بذلت جهدًا كبيرًا في الشوط الأول.

صفقات بالجملة

أضاف مدير الكرة بنادي زد أن الفريق تعاقد مع عدد صفقات كبير في الصيف، وأن الانسجام سيتواجد للفريق خلال الفترة المقبلة ومباراة تلو الأخرى: “هدف زد هذا الموسم هو البقاء في الدوري، فقط، لكن مع لعب المباريات وتحقيق الانتصارات سيتغير الوضع، وتابع: ”من الموسم المقبل سيتغير هدف الفريق مع استمرار الاستقرار الفني والإداري".

فوز زد

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد في تحقيق فوزًا ثمينًا أمام نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

سجل هدف زد الوحيد مصطفى سعد ميسي في الدقيقة الـ 25 بعد استغلال خطأ فادح من أحمد عادل حارس الإسماعيلي الذي حاول تمرير الكرة لزميله لكن قطعها ميسي وسددها على يسار الحارس.

بدأ الشوط الأول بطوفان هجومي لنادي زد ووصل لاعبوه إلى مرمى الإسماعيلي منذ الثواني الأولى ولكن بعد تسجيل الهدف تراجع مستوى الوافد الجديد.

على جانب آخر، لم يقدم الإسماعيلي المستوى المرجو منه، بل تم حصره داخل منطقة الجزاء في أغلب أوقات الشوط.

مع بداية الشوط الثاني حاول الدراويش تسجيل هدف التعادل وسط تراجع لنادي زد وبالفعل وصل إلى منطقة جزاء زد واحتسب إبراهيم نور الدين حكم اللقاء ركلة جزاء للدراويش ولكن فشل عبدالرحمن مجدي في تسجيلها في الدقيقة 51 بعد تصدي أكثر من رائع لعلي لطفي حارس زد.

واستمرت المحاولات هنا وهناك ولكن دون خطورة تذكر لينتهي اللقاء بفوز تاريخي إلى زد ويحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه بالدوري.