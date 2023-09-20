الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس بيسورة الأسقف

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد القديس بيسورة الأسقف.

وقال كتاب السنكسار الكنسي إنه في هذا اليوم استشهد الأب القديس الأسقف الانبا بيسوره ، أسقف المدينة المحبة لله مصيل ( فوه والمزاحمين) ولما رجع دقلديانوس إلى عبادة الأوثان وبدأ يعذب المسيحيين، اشتهى هذا القديس أن يسفك دمه على اسم المسيح . فجمع الشعب وأوقفهم أمام المذبح وأوصاهم بأوامر الرب .

استشهاده

ثم عرفهم انه يريد أن ينال إكليل الاستشهاد من أجل اسم المسيح . فبكوا جميعهم ، الصغير منهم والكبير ، قائلين "لمن تتركنا يا أبانا يتامى" ، وأرادوا أن يمنعوه ، ولما لم يقدروا تركوه فأودعهم للسيد المسيح ، وخرج من عندهم وهم يودعونه ببكاء كثير ، واتفق معه ثلاثة أساقفة وهم : بسيحوس وفاناليخوس وثاؤذورس ، فمضوا جميعا إلى مدينه الوالي ، واعترفوا بالسيد المسيح ، فعذبهم عذابا شديدا ، لا سيما لما عرف أنهم أساقفة وأباء للمسيحيين ، وكان الأساقفة الشجعان متذرعين بالصبر ، والسيد المسيح يقويهم ، وأخيرا أمر بضرب أعناق الأربعة ، فنالوا إكليل الحياة في ملكوت الله ، أما جسد القديس بيسورة فكان بنشين القناطر (نشين القناطر الآن نشيل بمركز طنطا) بمحافظة الغربية ، وهو الآن بكنيسة مار جرجس بقصر الشمع بمصر القديمة.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم ايضا، بذكرى استشهاد الأسقفين بيليوس ونيلوس.

واحتفلت إيبارشية البحر الأحمر، بخريجي الثانوية العامة من أبناء الإيبارشية، في كنيسة القديس الأنبا شنوده بمدينة الغردقة، وبحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

حيث بدأت الحفلة الذي حضر فيها أكثر من 500 خريج من أبناء الإيبارشية، بصلاة القداس الإلهي، ثم عقبه تكريم الخريجين.

كما صلى نيافة الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، قداس عيد الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بكنيستهم الأثرية بقرية سنباط التابعة للإيبارشية، ثم طيَّب نيافته رفات الشهداء