الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: الداخلية يتقدم على إنبى بقذيفة عبدالعزيز السيد

فريق الداخلية
فريق الداخلية

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الداخلية وإنبي، المقامة حاليًا على استاد السلام بتقدم فريق الشرطة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الداخلية عبدالعزيز السيد من تصويبة قوية أمام منطقة الجزاء وذلك في الدقيقة الـ36.

وبدأ فريق الداخلية، بقيادة ميمي عبدالرازق المباراة بتشكيل ضم في:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عبدالعزيز سيد - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى.

خط الوسط: ألان كمبادي- محمود عبدالعزيز- محمود السيد.

خط الهجوم: على محمد الزهدى- محمد أسامة- محمد علاء.

بينما جاء تشكيل إنبي بقيادة مديره الفني تامر مصطفى، كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: مروان داوود - أحمد كالوشا - محمد حامد - محمد حمدي.

خط الوسط: مصطفى شكشك - مودي ناصر - أحمد صبيحة.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - أحمد جمال - مصطفى دويدار.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء الفريق البترولي كل من: رضا السيد وعلى فوزي، ورفيق كابو وأحمد يوسف، وعبدالرحمن عماد وأحمد قاسم، ومحمد النحاس وسيف الخشاب، وفتحى السيد.

طاقم تحكيم مباراة الداخلية وإنبي بالدوري الممتاز

ويقود مباراة الداخلية وإنبي تحكيميًا طاقم مكون من صبحي العمراوي حكما للساحة، ويعاونه وائل شعبان حكم مساعد أول، وطارق مصطفى حكم مساعد ثان، وإبراهيم محمد حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم تقنية فيديو ومحمود ناصف حكم مساعد تقنية فيديو.

الداخلية الدوري الممتاز انبى مسابقة الدوري الممتاز الجولة الأولى بالدوري

مواد متعلقة

تشكيل إنبى الرسمى لمواجهة الداخلية بالدورى الممتاز (صورة)

الداخلية يستضيف إنبي في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

2 مليون فدان.. فرص استثمارية جديدة تفتح أبوابها فى المثلث الذهبى بمصر

زلزال مطروح اليوم يثير قلق المواطنين فى مصر (تحليل بيانات)

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

شكت في سلوكه.. أول صور لشاب قتل على يد زوجته في المرج

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟