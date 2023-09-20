الشوط الأول: الداخلية يتقدم على إنبى بقذيفة عبدالعزيز السيد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الداخلية وإنبي، المقامة حاليًا على استاد السلام بتقدم فريق الشرطة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الداخلية عبدالعزيز السيد من تصويبة قوية أمام منطقة الجزاء وذلك في الدقيقة الـ36.

وبدأ فريق الداخلية، بقيادة ميمي عبدالرازق المباراة بتشكيل ضم في:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عبدالعزيز سيد - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى.

خط الوسط: ألان كمبادي- محمود عبدالعزيز- محمود السيد.

خط الهجوم: على محمد الزهدى- محمد أسامة- محمد علاء.

بينما جاء تشكيل إنبي بقيادة مديره الفني تامر مصطفى، كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: مروان داوود - أحمد كالوشا - محمد حامد - محمد حمدي.

خط الوسط: مصطفى شكشك - مودي ناصر - أحمد صبيحة.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - أحمد جمال - مصطفى دويدار.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء الفريق البترولي كل من: رضا السيد وعلى فوزي، ورفيق كابو وأحمد يوسف، وعبدالرحمن عماد وأحمد قاسم، ومحمد النحاس وسيف الخشاب، وفتحى السيد.

طاقم تحكيم مباراة الداخلية وإنبي بالدوري الممتاز

ويقود مباراة الداخلية وإنبي تحكيميًا طاقم مكون من صبحي العمراوي حكما للساحة، ويعاونه وائل شعبان حكم مساعد أول، وطارق مصطفى حكم مساعد ثان، وإبراهيم محمد حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم تقنية فيديو ومحمود ناصف حكم مساعد تقنية فيديو.