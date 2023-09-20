تعرف على إمدادات الوكالة الأمريكية للتنمية للشعب الليبي اليوم

وصلت اليوم أول شحنة من الإمدادات الإنسانية المنقولة جواً من الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى ليبيا لدعم الاستجابة للفيضانات المدمرة، وتضمنت رحلة اليوم إمدادات إغاثة لمساعدة آلاف الأشخاص.

ماذا تضمنت الإمدادات؟

تضمن الإمدادات 13 طنًا من مواد الإغاثة الإنسانية التي وصلت إلى بنغازي اليوم تحتوي على أغطية بلاستيكية متينة للمأوى، وأدوات إصلاح المأوى، ومستلزمات النظافة، والبطانيات، وحاويات المياه من مستودع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دبي، وسيتم توزيع هذه الإمدادات من قبل شريك الحكومة الأمريكية، المنظمة الدولية للهجرة ووكالات الإغاثة الأخرى لدعم الاحتياجات الأكثر إلحاحا في المجتمعات المتضررة من الفيضانات.



يأتي هذا الجسر الجوي لإمدادات الإغاثة الحيوية بعد إعلان الرئيس بايدن في 18 سبتمبر عن تقديم 11 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الأمريكية الإضافية لفيضانات ليبيا. وحتى الآن، تقدم الولايات المتحدة 12 مليون دولار من المساعدات الإنسانية استجابة للفيضانات.



سيسمح هذا التمويل لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية الدولية والمحلية بتقديم المساعدة الغذائية الطارئة، والخدمات الصحية عبر العيادات الطبية المتنقلة، ومستلزمات النظافة، ودعم المأوى، ومياه الشرب المأمونة، والمساعدة النقدية، وإدارة الحالات، والإدارة الكريمة للموتى، ولم شمل الأسرة.

وبتمويل أمريكي، سيقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية طارئة إلى 100 ألف شخص في شمال شرق ليبيا، تشعر الولايات المتحدة بحزن عميق إزاء الدمار والخسائر في الأرواح الناجمة عن الفيضانات الكارثية، وستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي خلال هذا الوقت العصيب.



تأثير العاصفة دانيال على الشعب الليبي

وكانت قد صلت عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" إلى اليابسة شمال شرق ليبيا يومي 10 و11 سبتمبر، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات كارثية، حيث تسببت الفيضانات في دمار في جميع أنحاء المنطقة وجرفت سدين في درنة، مما أدى إلى إطلاق ما يقرب من ثمانية مليارات جالون من المياه في المدينة، وفي حين يصعب التحقق من الوفيات والإصابات نظراً للوضع سريع التطور ومحدودية الوصول، فقد قُتل الآلاف وفقد ما لا يقل عن 10,000 آخرين، ونزح ما لا يقل عن 40,000 شخصا.