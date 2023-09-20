الصيف ينتهي اليوم.. روشتة صحية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

مع قرب إنتهاء فصل الصيف وتغير الأحوال الجوية وتغير حالة الطقس الذي يتسبب في ظهور الإنفلونزا الموسمية، لذلك يبحث العديد من الناس عن طرق الوقاية من خطر التعرض للإصابه بعدوى النزلات الشعبية والإنفلونزا الموسمية.

ويصاب الكثير من الأشخاص بعدوى النزلات الشعبية والإنفلونزا الموسمية في فصل الخريف وخصوصاً بعد التراجع الملحوظ في درجات الحرارة الشي شهدته البلاد مؤخرًا، ومع تقلب الأجواء الجوية يصاب البعض بـ النزلات الشعبية والإنفلونزا الموسمية لعددة أسباب يمكنك معرفتها في السطور التالية.

وتزامناً مع تغير الأجواء الجوية وقرب حلول فصل الخريف، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية، روشتة صحية من طبيب لـ«خريف آمن» للكبار والصغار، للحد من خطر التعرض للإصابه بعدوى النزلات الشعبية والإنفلونزا الموسمية.

روشتة صحية من طبيب لـ«خريف آمن» للكبار والصغار

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن شهر سبتمبر هو موسم الأمراض الذي يصاب فيه الأطفال بالعديد من العدوى، لأنه موسم عودة الطلاب للمدارس والحضانة، وذلك نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها تلك الفصول والتي تُعد مناخًا جيدًا لانتشار الأمراض التنفسية ومنها الإنفلونزا الموسمية والفيروسات ونزلات البرد.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، في تصريح خاص لـ “الدستور"، أن الكبار والصغار يصابون بعدوى النزلات الشعبية والإنفلونزا، أو بمتحورات كورونا الموجودة حتى الأن ولكن بنسبه أقل.

وقدم رئيس قسم المناعة والحساسية، مجموعة من النصائح التي يجب أن يلتزم بها المواطنين “الكبار وصغار السن”، للحماية من الإنفلونزا الموسمية التي يصاب بأعراضها البعض، من خلال تقوية المناعة من خلال الإهتمام اكثر بالغذاء الصحي من خلال التركيز على تناول الطعام الذي يحتوي على البروتينات الموجود في الأسماك واللحوم، ونكثر من تناول الخضراوات التي تحتوي على المعادن الطبيعية والفيتامينات.

وأكد “الحداد” على الالتزام بالكمامات الطبية لتقليل خطر الإصابة بعدوى النزلات الشعبية والإنفلونزا الموسمية، والابتعاد عن المأكولات مجهولة المصدر والإهتمام بعدد ساعات النوم حفاظاً على التركيز، موضحاً أن الفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية هم؛ الأطفال الأقل من 5 سنوات وكبار السن.