كيفية حماية كبار السن من فيروس الإنفلونزا.. طرق لحمايتهم

كل عام يعاني ملايين الأشخاص من الأنفلونزا الموسمية، وهى مرض تنفسي تسببه فيروسات تصيب الأنف والحنجرة وأحيانًا الرئتين.

تعد الانفلونزا مرض خفيف لبعض الناس، ولكن بالنسبة للآخرين، بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة (طويلة الأمد)، يمكن أن تكون الأنفلونزا خطيرة للغاية وحتى مهددة للحياة، يمكن أن يساعد الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام في الوقاية من الأنفلونزا، كما أن اللقاح آمن وفعال ومتوفر بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة.

يمكن لأي شخص أن يمرض من الأنفلونزا ، ولكن بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات أنت أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا ومضاعفاتها إذا كنت:

تبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر

لديك حالات طبية معينة مثل الربو والسكري وأمراض الكلى المزمنة

مصابًا بأمراض القلب أو أصيب بسكتة دماغية

العيش في دار لرعاية المسنين أو أي منشأة رعاية طويلة الأمد

الأشخاص الحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرض الأنفلونزا. التطعيم ضد الإنفلونزا مهم بشكل خاص للأشخاص في هذه الفئات المعرضة للخطر. تعرف على المزيد حول الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بالأنفلونزا ومضاعفاتها .

لماذا تعتبر الانفلونزا أكثر خطورة على كبار السن؟

تعد الإنفلونزا أكثر خطورة على كبار السن لعدة أسباب، أحد الأسباب هو أن جهاز المناعة - الذي يساعد جسمك على مكافحة العدوى - يضعف مع تقدمك في العمر.

على سبيل المثال ، نظرًا لأن جسمك مشغول بمكافحة الأنفلونزا ، فقد تلتقط عدوى ثانوية مثل الالتهاب الرئوي. السبب الثاني هو أن كبار السن هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية أخرى ، مثل مرض السكري ، والتي تزيد من خطر تعرضهم لمضاعفات الإنفلونزا.

الخبر السار هو أن لقاح الإنفلونزا يقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا والمرض الخطير إذا أصبت بالأنفلونزا، لقاح الإنفلونزا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، على سبيل المثال ، تم ربطه بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب (الأحداث القلبية) بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب وانخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو مرض السكري. تعرف على المزيد حول فوائد التطعيم ضد الإنفلونزا .

هل هي الأنفلونزا أم البرد أم COVID-19؟

نزلات البرد والإنفلونزا و COVID-19 هي أمراض تنفسية تسببها فيروسات مختلفة. يمكن أن تسبب جميعها أعراضًا متشابهة. إذا كانت لديك أعراض ، فيمكن لمقدم الرعاية الصحية تحديد سبب مرضك ومساعدتك في اتخاذ خطوات للشعور بالتحسن.

غالبًا ما يكون الزكام أخف من الأنفلونزا. تتشابه أعراض الإنفلونزا و COVID-19 ، ولكن ينتشر COVID-19 بسهولة أكبر وتميل الأعراض إلى أن تكون أكثر حدة. من الشائع أيضًا حدوث تغيير في حاسة الشم أو التذوق مع COVID-19.

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالأنفلونزا من الحمى والقشعريرة والسعال الجاف والأوجاع والآلام العامة والصداع. يشعرون بالتعب الشديد . يعتبر التهاب الحلق أو العطس أو انسداد الأنف أو مشاكل المعدة أقل شيوعًا. ما يسميه بعض الناس "أنفلونزا المعدة" ليس أنفلونزا. تعرف على المزيد حول الاختلافات بين الأنفلونزا والزكام والإنفلونزا و COVID-19 .

التعرف على الحمى عند كبار السن

متوسط ​​درجات حرارة الجسم الطبيعية لدى كبار السن أقل قليلاً من البالغين الأصغر سنًا. لذلك عندما يمرض كبار السن ، قد تنخفض درجة حرارة الحمى لديهم أيضًا. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن درجات الحرارة التالية لدى كبار السن قد تكون علامات على وجود عدوى ، مثل COVID-19 أو الأنفلونزا:

قراءة درجة حرارة واحدة أعلى من 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية)

قراءات متعددة لدرجة الحرارة فوق 99 درجة فهرنهايت (37.2 درجة مئوية)

ارتفاع في درجة الحرارة أكبر من 2 درجة فهرنهايت (1.1 درجة مئوية) فوق درجة حرارة الجسم الطبيعية

إذا كنت قلقًا من احتمال إصابتك بالحمى ، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية لمعرفة الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتشعر بتحسن.